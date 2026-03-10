  1. Privatkunden
«Auf Gesundheit konzentrieren» Schweizer Blues-Star Philipp Fankhauser legt Karriere auf Eis

Carlotta Henggeler

10.3.2026

Zurück auf der Bühne: Bluesmusiker Philipp Fankhauser wurde 2023 durch eine Stammzellenspende vor dem Tod gerettet.
Zurück auf der Bühne: Bluesmusiker Philipp Fankhauser wurde 2023 durch eine Stammzellenspende vor dem Tod gerettet.
Keystone

Bluesmusiker Philipp Fankhauser muss aus gesundheitlichen Gründen alle Konzerte bis Herbst 2026 absagen, teilt er mit. Seine Gesundheit habe nun Vorrang, er müsse sich einer mehrmonatigen Therapie unterziehen.

Carlotta Henggeler

10.03.2026, 15:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schweizer Bluesmusiker Philipp Fankhauser (62) sagt aus gesundheitlichen Gründen alle Konzerte bis Ende September 2026 ab, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren.
  • Auf dringende Empfehlung seines Arztes begibt er sich in den nächsten Tagen in eine mehrmonatige Therapie, nachdem er zuletzt auch mit gesundheitlichen Problemen und einer langjährigen Abhängigkeit zu kämpfen hatte.
Mehr anzeigen

Traurige Nachrichten von Bluesmusiker Philipp Fankhauser (62): In den letzten Jahren hatte ich mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen und einer langjährigen Abhängigkeit zu kämpfen. Ich habe erkannt, dass es jetzt an der Zeit ist, mich vollständig auf meine Gesundheit und meine Genesung zu konzentrieren», schreibt er in einer Mitteilung heute, Dienstag, 10. März.

Nach reiflicher Überlegung und dringender Empfehlung seines Arztes werde er sich in den nächsten Tagen «in eine mehrmonatige Therapie begeben.»

Aus diesem Grund müsse er – schweren Herzens – alle geplanten Konzerte bis Ende September 2026 absagen und auf ein späteres Datum verschieben. Fankhauser schreibt weiter: «Dieser Schritt fällt mir nicht leicht – insbesondere gegenüber meinem Publikum, meinen Veranstaltern und meiner Band. Gleichzeitig weiss ich, dass dies der richtige und notwendige Schritt ist, um wieder gesund zu werden.»

2024 gab er ein Comeback nach gesundheitlichen Problemen

Philipp Fankhauser meldete sich 2024 nach einer schweren Krankheit eindrücklich zurück. Wegen einer lebensbedrohlichen Knochenmarkserkrankung musste er sich 2023 einer Stammzellen- bzw. Knochenmarktransplantation unterziehen und legte dafür eine längere Bühnenpause ein. Die Behandlung verlief damals erfolgreich – Fankhauser erklärte später, er sei heute «vollkommen gesund» und voller Energie.

Die Transplantation veränderte auch sein Leben: Fankhauser verlor rund 20 Kilo, fühlt sich körperlich fitter als seit Jahrzehnten und musste sein Immunsystem neu aufbauen. Für ihn ist die Genesung deshalb nichts weniger als «ein medizinisches Wunder».

Mehr Videos aus dem Ressort

LÄSSER – mit Philipp Fankhauser

LÄSSER – mit Philipp Fankhauser

Schwermut sei sein Begleiter, sagt Philipp Fankhauser. Dabei gäbe es keinen Grund dafür, denn der Bluesmusiker feiert aktuell einen Grosserfolg mit seinem neuen Album. Dieses stieg direkt auf Platz eins der Charts ein.

23.03.2023

