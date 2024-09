«Er hatte es in der Zeit der freien Sexualität etwas übertrieben»

Udo Jürgens trat am 5. März 1966 in Luxemburg für Österreich mit dem Lied «Mercie, Cherie» am Grand Prix Eurovision de la Chanson auf und gewann. Auch auf dem Bild: Madeleine Pascal, die Vertreterin der Schweiz, die mit «Ne vois-tu pas» den sechsten Platz belegte.

Keystone