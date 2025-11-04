Erst in diesem Jahr stellte sich Gross’ enge Freundin und Schlager-Kollegin Anna-Carina Woitschack der Herausforderung. Von allzu langer Dauer war ihr Aufenthalt im Camp allerdings nicht.
Die 33-Jährige musste die Sendung als Siebtplatzierte verlassen. Dennoch scheint sie ihre Teilnahme nicht zu bereuen. «Ich würde es machen», schrieb sie samt Lach-Emoji unter den Beitrag ihres Kumpels.
Als sie eine Nutzerin auf ihre zahlreichen erfolglosen oder abgelehnten Prüfungen hinwies, erkärte Woitschack in einem weiteren Kommentar: «Dabei sein ist ALLES.»
Bisher erst eine Schweizerin im RTL-Dschungelcamp
Bisher nahm nur drei Schweizer*innen am RTL-Dschungelcamp teil: Reality-Star Elena Miras aus Zürich war im Januar 2020 Kandidatin der 14. Staffel. Sie verliess die TV-Show am 14. Tag als Sechstplatzierte.
Während der 7. Staffel im Jahr 2013 vertrat der Luzerner Sänger Patrick Nuo die Schweiz in Australien. Er schaffte es auf den 5. Platz.
Im Jahr 2012 übte sich zudem Magier Vincent Raven im Essen von Insekten. Er hielt sich elf Tage im Camp und belegte Rang 8.
Schon länger mit einer Teilnahme am Dschungelcamp liebäugelt Entertainerin Gülsha Adilji: «Eigentlich hasse ich Realityshows. Aber beim «Dschungelcamp» ist das anders. Ich bin bereit», schrieb die Zivadiliring-Podcasterin im «Tages-Anzeiger».
Und weiter: «Wann ist es endlich so weit? Wann klingelt die ‹Dschungelcamp›-Redaktion bei mir durch und lädt mich zum Kakerlaken-Wettessen ein?»
Na dann, schauen wir einmal, ob die Verantwortlichen von RTL endlich mit Gülsha Adilji Erbarmen haben und sie nach Australien einladen werden.
Mehr Videos aus dem Ressort
Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»
Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.