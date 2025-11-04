  1. Privatkunden
«Würde ich das aushalten? Schweizer Schlagerstar lacht über Dschungelcamp-Gerüchte

Bruno Bötschi

4.11.2025

Wird sich Vincent Gross der Herausforderung im RTL-Dschungelcamp stellen? «Nein,» sagt der Schlagerstar aus Basel.
Wird sich Vincent Gross der Herausforderung im RTL-Dschungelcamp stellen? «Nein,» sagt der Schlagerstar aus Basel.
Bild: IMAGO/osnapix

Die potenziellen Kandidat*innen für das RTL-Dschungelcamp 2026 werden aktuell hitzig diskutiert. Schlagerstar Vincent Gross aus Basel hat sich nun zu seiner möglichen Teilnahme geäussert.

Teleschau, Bruno Bötschi

04.11.2025, 08:58

04.11.2025, 09:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schon bald schickt der deutsche TV-Sender RTL wieder mehr oder weniger bekannte Menschen ins Dschungelcamp nach Australien.
  • Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung zu den kommenden Kandidat*innen, doch wie jedes Mal ranken sich im Vorfeld viele Gerüchte um die möglichen Teilnehmer*innen.
  • Kürzlich hiess es, Schlagerstar Vincent Gross aus Basel werde sich der Herausforderung stellen. Er wäre erst der vierte Promi aus der Schweiz, der ins australische RTL-Camp reisen würde.
  • Schon länger mit einer Teilnahme am Dschungelcamp liebäugelt Entertainerin und Podcasterin Gülsha Adilji.
Mehr anzeigen

Wer 2026 ins RTL-Dschungelcamp zieht, ist aktuell noch offen. Wie gewohnt schweigt der deutsche TV-Sender zur Besetzung von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» so lange wie möglich.

Die Gerüchteküche brodelt dennoch.

Immer wieder fällt der Blick nach Australien. Jüngst hiess es, Schlagerstar Vincent Gross aus Basel wolle sich der Herausforderung im Dschungelcamp stellen.

Vincent Gross dementiert Teilnahme

Im Gegensatz zu zahlreichen schweigenden Promis, über deren Teilnahme aktuell spekuliert wird, dementierte der Sänger das Gerücht aber ganz schnell selber.

Am vergangenen Sonntag meldete sich Gross in einem Instagram-Video zu Wort. «‹Bild.de› hat es verraten: Ich bin ein potenzieller Kandidat vom Dschungelcamp 2026», sagte der 29-Jährige.

Und weiter: «Die Frage, die euch jetzt sicher brennend interessiert: Warum weiss ich das auch erst seit heute Morgen?»

Die Berichte hätten ihn zum Nachdenken gebracht, sagte er weiter. Er habe sich «wirklich Gedanken gemacht» und frage sich nun: «Würde ich das schaffen, würde ich das aushalten im Dschungel?»

Woitschack rät Gross zur Teilnahme

Gegenüber dem «Blick» wurde der Vincent Gross noch deutlicher: «Nein, ich werde nicht am Dschungelcamp teilnehmen», stellte er klar. Dennoch habe er «wahnsinnigen Respekt vor allen, die da mitmachen».

Er sei zudem «grosser Fan» der TV-Show. Das Format finde er «als psychologisches Feld-Experiment» spannend, für Ekel-Prüfungen sei er jedoch nicht zu haben.

Prüfung endet im Fiasko. So schlecht waren die Dschungelcamp-Kandidaten noch nie

Prüfung endet im FiaskoSo schlecht waren die Dschungelcamp-Kandidaten noch nie

Erst in diesem Jahr stellte sich Gross’ enge Freundin und Schlager-Kollegin Anna-Carina Woitschack der Herausforderung. Von allzu langer Dauer war ihr Aufenthalt im Camp allerdings nicht.

Die 33-Jährige musste die Sendung als Siebtplatzierte verlassen. Dennoch scheint sie ihre Teilnahme nicht zu bereuen. «Ich würde es machen», schrieb sie samt Lach-Emoji unter den Beitrag ihres Kumpels.

Als sie eine Nutzerin auf ihre zahlreichen erfolglosen oder abgelehnten Prüfungen hinwies, erkärte Woitschack in einem weiteren Kommentar: «Dabei sein ist ALLES.»

Bisher erst eine Schweizerin im RTL-Dschungelcamp

Bisher nahm nur drei Schweizer*innen am RTL-Dschungelcamp teil: Reality-Star Elena Miras aus Zürich war im Januar 2020 Kandidatin der 14. Staffel. Sie verliess die TV-Show am 14. Tag als Sechstplatzierte.

Während der 7. Staffel im Jahr 2013 vertrat der Luzerner Sänger Patrick Nuo die Schweiz in Australien. Er schaffte es auf den 5. Platz.

Im Jahr 2012 übte sich zudem Magier Vincent Raven im Essen von Insekten. Er hielt sich elf Tage im Camp und belegte Rang 8.

«Das Beste kommt zum Schluss». Elena Miras zieht ins Dschungelcamp ein – und sorgt gleich für Zoff

«Das Beste kommt zum Schluss»Elena Miras zieht ins Dschungelcamp ein – und sorgt gleich für Zoff

Schon länger mit einer Teilnahme am Dschungelcamp liebäugelt Entertainerin Gülsha Adilji: «Eigentlich hasse ich Realityshows. Aber beim «Dschungelcamp» ist das anders. Ich bin bereit», schrieb die Zivadiliring-Podcasterin im «Tages-Anzeiger».

Und weiter: «Wann ist es endlich so weit? Wann klingelt die ‹Dschungelcamp›-Redaktion bei mir durch und lädt mich zum Kakerlaken-Wettessen ein?»

Na dann, schauen wir einmal, ob die Verantwortlichen von RTL endlich mit Gülsha Adilji Erbarmen haben und sie nach Australien einladen werden.

