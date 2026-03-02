  1. Privatkunden
Veränderung für den ESC Schweizer Starcoiffeur verpasst Hazel Brugger neuen Look

Bruno Bötschi

2.3.2026

Noch bevor der erste Ton gesungen wurde, hatten dieses Duo die Show im Griff: Barabara Schöneberger (links) und Hazel Brugger sorgte beim deutschen ESC-Vorentscheid für viele Lacher.
Noch bevor der erste Ton gesungen wurde, hatten dieses Duo die Show im Griff: Barabara Schöneberger (links) und Hazel Brugger sorgte beim deutschen ESC-Vorentscheid für viele Lacher.
Bild:s Britta Pedersen/dpa

Hazel Brugger führte an der Seite von Barbara Schöneberger durch den deutschen ESC-Vorentscheid. Dabei war die Schweizer Komikerin für den optischen Farbtupfer besorgt: Sie trägt ihr Haar neuerdings platinblond.

Bruno Bötschi

02.03.2026, 10:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Barbara Schöneberger und Hazel Brugger moderierten am Samstagabend gemeinsam den deutschen ESC-Vorentscheid live aus Berlin.
  • Die Schweizer Komikerin hat ihr Haar neuerdings platinblond gefärbt.
  • Jetzt ist klar, wer für den neuen Style der 32-Jährigen verantwortlich ist: der Zürcher Starcoiffeur Martin Dürrenmatt.
Mehr anzeigen

Wow, was für ein Auftritt!

Beim deutschen Vorentscheid für den diesjährigen Eurovision Song Contest setzte Hazel Brugger ein optisches Ausrufezeichen: Die Komikerin trägt ihr Haar neuerdings wasserstoffblond.

«Song gab es schon Mal». Sarah Engels' Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid empört Fans

«Song gab es schon Mal»Sarah Engels' Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid empört Fans

Einige Stunden vor der TV-Show liess Brugger ESC-Fans auf ihrem Instagram-Account hinter die Kulissen blicken. Dabei zeigte sich die 32-Jährige noch mit ihrer gewohnten Frisur: mittelblond, dunkler Ansatz, leichte Wellen und Seitenscheidel.

Brugger: «Muss ein halbes Jahr mit dieser Frisur rumlaufen»

Während Barbara Schöneberger die Regeln des Abends erklärte, trat Hazel Brugger in einem vollkommen neuen Look auf die Bühne: Die Haare in einem Platinblond gefärbt, etwas kürzer geschnitte und aus dem Gesicht gegelt.

Sprich: ein äusserst cooler Kontrast zum dunkelschwarzen Oversize-Anzug, den die Komikerin während der TV-Show trug.

«Was soll das heissen ‹Ich muss jetzt ein halbes Jahr mit dieser Frisur rumlaufen›?», witzelte sie später auf ihrem Instagram-Account über ihre neue Haarpracht.

Mehr Farbe ins Leben von Hazel Brugger brachte der Zürcher Starcoiffeur Martin Dürrenmatt.

«Hazel hat mir ihr Styling für die Show geschickt, komplett schwarz. Da fand ich, dass ein platinblonder Look super dazu passt,» so Dürrenmatt gegenüber dem «Blick».

Und weiter: «Hazel vertraut mir sehr, das schätze ich total. Es ist ein riesiges Kompliment.»

Dürrenmatt: «Einen Plan B gab es nicht»

Der neue Style von Hazel Brugger entstand nur wenige Stunden vor der TV-Show in Berlin. Martin Dürrenmatt fing am Samstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, mit dem Färben der Haare an, gegen 13 Uhr soll der neue Look fertig gewesen sein.

Von «verdammt gut» bis «völlig unpassend». Die ESC-Moderation von Hazel Brugger löst Diskussionen aus

Von «verdammt gut» bis «völlig unpassend»Die ESC-Moderation von Hazel Brugger löst Diskussionen aus

Danach ging Brugger direkt zu den Proben. «Einen Plan B gab es nicht», so Dürrenmatt.

Beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien wird Deutschland in diesem Jahr übrigens von Sarah Engels vertreten werden. «Deutschland braucht dich», sagte Hazel Brugger am Ende der Vorentscheidung.

