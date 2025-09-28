  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Richter entscheidet im Oktober über das Strafmass Sean «Diddy» Combs' Anwälte fordern Freilassung

ai-scrape

28.9.2025 - 22:05

Sean «Diddy» Combs wurde im Juli verurteilt – die Verkündung des Strafmass steht noch aus.
Sean «Diddy» Combs wurde im Juli verurteilt – die Verkündung des Strafmass steht noch aus.
Chris Pizzello/Invision/AP

Die Anwälte von Sean «Diddy» Combs fordern in einem Schreiben an den Richter eine Freilassung auf Bewährung. Ein Kautionsangebot wurde zuvor bereits abgelehnt.

Noemi Hüsser

28.09.2025, 22:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sean «Diddy» Combs wurde im Juli wegen Straftaten im Zusammenhang mit Prostitution verurteilt, ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Über das Strafmass entscheidet der Richter am 3. Oktober.
  • Die Anwälte des Musikers haben nun einen Antrag eingereicht, der eine maximale Haftstrafe von 14 Monaten fordert.
  • Die Strafverteidiger argumentieren, dass Combs's Familie auf ihn angewiesen sei.
Mehr anzeigen

Sean Diddy' Combs Anwälte haben einen New Yorker Bundesrichter aufgefordert, den Musiker zu einer Haftstrafe von maximal 14 Monaten zu verurteilen. Das berichtet das Musikmagazin «Rolling Stone». Diese Strafe würde es ihm ermöglichen, sehr schnell freizukommen, falls sie gewährt wird.

Combs wurde im Juli von einer Jury in Manhattan wegen Straftaten im Zusammenhang mit Prostitution verurteilt, aber von den schwerwiegenderen Anklagen des Sexhandels und der organisierten Kriminalität freigesprochen.

Am 3. Oktober entscheidet der Richter über das Strafmass. Maximal droht Sean Diddy Combs eine Haftstrafe von maximal 20 Jahren.

Combs' Familie sei auf ihn angewiesen

In dem schriftlichen Antrag an Richter Arun Subramanian, der bereits ein Kautionsangebot in Höhe von 50 Millionen Dollar abgelehnt hat, argumentierten die Anwälte, dass Combs' Familie auf ihn angewiesen sei.

Sie legten über 75 Unterstützungsbriefe von der Familie und Freunden des Musikers vor, darunter seine Mutter, seine Schwester und seine Kinder.

Anwalt spricht über Prozessstrategie. Mithäftlinge empfangen Sean «Diddy» Combs mit Standing Ovations

Anwalt spricht über ProzessstrategieMithäftlinge empfangen Sean «Diddy» Combs mit Standing Ovations

Der Antrag enthüllte laut der «Daily Mail» zudem, dass Combs nach 25 Jahren Drogen- und Alkoholmissbrauchs im Gefängnis nüchtern geworden sei.

Die Anwälte würden auch betonen, dass der Musiker während seiner Haftzeit im Metropolitan Detention Center ein «vorfallfreies» Verhalten gezeigt habe.

Die Staatsanwaltschaft hat nun bis zum 29. September Zeit, ihrerseits ein Strafmass vorzuschlagen. Sie hat bereits angekündigt, eine längere Haftstrafe als die ursprünglich angenommenen vier bis fünf Jahre zu fordern.

Mehr Videos aus dem Ressort

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.

20.03.2025

Meistgelesen

«Historischer Tag» für Eigentümer – Mieter fordern jetzt ihren Anteil
Rimoldi: «Spinner aus Corona-Bewegung» haben Abstimmung zu E-ID «sabotiert»
Können Herzschrittmacher wirklich gehackt werden?
So hat deine Gemeinde heute abgestimmt
Er war auf Tour – dann fand man die Leiche einer Minderjährigen in seinem Auto

Mehr aus dem Ressort

Grosse Gefühle im Kino. «Pretty Woman» nochmals auf der grossen Leinwand – gewinne jetzt Tickets für die Iconic Night

Grosse Gefühle im Kino«Pretty Woman» nochmals auf der grossen Leinwand – gewinne jetzt Tickets für die Iconic Night

Schweizer «Tatort» im Check. Können Herzschrittmacher wirklich gehackt werden?

Schweizer «Tatort» im CheckKönnen Herzschrittmacher wirklich gehackt werden?

Mehr Humor, weniger Schluchzer. «Happy Day» – Nik Hartmann stolpert mit viel Schalk ins Koller-Erbe

Mehr Humor, weniger Schluchzer«Happy Day» – Nik Hartmann stolpert mit viel Schalk ins Koller-Erbe