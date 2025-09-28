Sean «Diddy» Combs wurde im Juli verurteilt – die Verkündung des Strafmass steht noch aus. Chris Pizzello/Invision/AP

Die Anwälte von Sean «Diddy» Combs fordern in einem Schreiben an den Richter eine Freilassung auf Bewährung. Ein Kautionsangebot wurde zuvor bereits abgelehnt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sean «Diddy» Combs wurde im Juli wegen Straftaten im Zusammenhang mit Prostitution verurteilt, ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Über das Strafmass entscheidet der Richter am 3. Oktober.

Die Anwälte des Musikers haben nun einen Antrag eingereicht, der eine maximale Haftstrafe von 14 Monaten fordert.

Die Strafverteidiger argumentieren, dass Combs's Familie auf ihn angewiesen sei. Mehr anzeigen

Sean Diddy' Combs Anwälte haben einen New Yorker Bundesrichter aufgefordert, den Musiker zu einer Haftstrafe von maximal 14 Monaten zu verurteilen. Das berichtet das Musikmagazin «Rolling Stone». Diese Strafe würde es ihm ermöglichen, sehr schnell freizukommen, falls sie gewährt wird.

Combs wurde im Juli von einer Jury in Manhattan wegen Straftaten im Zusammenhang mit Prostitution verurteilt, aber von den schwerwiegenderen Anklagen des Sexhandels und der organisierten Kriminalität freigesprochen.

Am 3. Oktober entscheidet der Richter über das Strafmass. Maximal droht Sean Diddy Combs eine Haftstrafe von maximal 20 Jahren.

Combs' Familie sei auf ihn angewiesen

In dem schriftlichen Antrag an Richter Arun Subramanian, der bereits ein Kautionsangebot in Höhe von 50 Millionen Dollar abgelehnt hat, argumentierten die Anwälte, dass Combs' Familie auf ihn angewiesen sei.

Sie legten über 75 Unterstützungsbriefe von der Familie und Freunden des Musikers vor, darunter seine Mutter, seine Schwester und seine Kinder.

Der Antrag enthüllte laut der «Daily Mail» zudem, dass Combs nach 25 Jahren Drogen- und Alkoholmissbrauchs im Gefängnis nüchtern geworden sei.

Die Anwälte würden auch betonen, dass der Musiker während seiner Haftzeit im Metropolitan Detention Center ein «vorfallfreies» Verhalten gezeigt habe.

Die Staatsanwaltschaft hat nun bis zum 29. September Zeit, ihrerseits ein Strafmass vorzuschlagen. Sie hat bereits angekündigt, eine längere Haftstrafe als die ursprünglich angenommenen vier bis fünf Jahre zu fordern.

