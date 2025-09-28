Sean Diddy' Combs Anwälte haben einen New Yorker Bundesrichter aufgefordert, den Musiker zu einer Haftstrafe von maximal 14 Monaten zu verurteilen. Das berichtet das Musikmagazin «Rolling Stone». Diese Strafe würde es ihm ermöglichen, sehr schnell freizukommen, falls sie gewährt wird.
Der Antrag enthüllte laut der «Daily Mail» zudem, dass Combs nach 25 Jahren Drogen- und Alkoholmissbrauchs im Gefängnis nüchtern geworden sei.
Die Anwälte würden auch betonen, dass der Musiker während seiner Haftzeit im Metropolitan Detention Center ein «vorfallfreies» Verhalten gezeigt habe.
Die Staatsanwaltschaft hat nun bis zum 29. September Zeit, ihrerseits ein Strafmass vorzuschlagen. Sie hat bereits angekündigt, eine längere Haftstrafe als die ursprünglich angenommenen vier bis fünf Jahre zu fordern.
