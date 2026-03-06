400'000 Zuschauer*innen - Shakira gibt das grösste Open-Air-Konzert Mexikos Popstar Shakira sorgt in Mexiko-Stadt für ein Konzert der Superlative: Hunderttausende Fans feiern gemeinsam auf dem berühmten Zócalo – und schreiben dabei Musikgeschichte. 06.03.2026

Popstar Shakira gibt in Mexiko-Stadt ein kostenloses Konzert. Über 400'000 Fans feiern auf dem berühmten Stadtplatz Zócalo – und schreiben dabei Musikgeschichte. Warum genau, erfährst du im Video.

Anaëlle Hebang, Leana Bachmann Anaëlle Hebang

Popstar Shakira hat mit einem spektakulären Auftritt im Herzen von Mexiko-Stadt für Aufsehen gesorgt. Auf dem berühmten zentralen Platz Zócalo versammelten sich Hunderttausende Menschen zu einem kostenlosen Konzert. Der historische Ort verwandelte sich für eine Nacht in eine gigantische Open-Air-Bühne.

Warum dieses Konzert für Schlagzeilen sorgt

Warum dieser Auftritt besonders ist, welche Dimensionen das Event angenommen hat und in welcher angespannten Situation das Konzert stattfand, erklärt dir das Video.

