400'000 Zuschauer*innen Shakira gibt das grösste Open-Air-Konzert Mexikos

Anaëlle Hebang

6.3.2026

400'000 Zuschauer*innen - Shakira gibt das grösste Open-Air-Konzert Mexikos

400'000 Zuschauer*innen - Shakira gibt das grösste Open-Air-Konzert Mexikos

Popstar Shakira sorgt in Mexiko-Stadt für ein Konzert der Superlative: Hunderttausende Fans feiern gemeinsam auf dem berühmten Zócalo – und schreiben dabei Musikgeschichte.

06.03.2026

Popstar Shakira gibt in Mexiko-Stadt ein kostenloses Konzert. Über 400'000 Fans feiern auf dem berühmten Stadtplatz Zócalo – und schreiben dabei Musikgeschichte. Warum genau, erfährst du im Video.

,

Anaëlle Hebang, Leana Bachmann

06.03.2026, 09:34

07.03.2026, 20:01

Popstar Shakira hat mit einem spektakulären Auftritt im Herzen von Mexiko-Stadt für Aufsehen gesorgt. Auf dem berühmten zentralen Platz Zócalo versammelten sich Hunderttausende Menschen zu einem kostenlosen Konzert. Der historische Ort verwandelte sich für eine Nacht in eine gigantische Open-Air-Bühne.

Warum dieses Konzert für Schlagzeilen sorgt

Warum dieser Auftritt besonders ist, welche Dimensionen das Event angenommen hat und in welcher angespannten Situation das Konzert stattfand, erklärt dir das Video.

