400'000 Zuschauer*innen - Shakira gibt das grösste Open-Air-Konzert Mexikos
Popstar Shakira sorgt in Mexiko-Stadt für ein Konzert der Superlative: Hunderttausende Fans feiern gemeinsam auf dem berühmten Zócalo – und schreiben dabei Musikgeschichte.
06.03.2026
Popstar Shakira gibt in Mexiko-Stadt ein kostenloses Konzert. Über 400'000 Fans feiern auf dem berühmten Stadtplatz Zócalo – und schreiben dabei Musikgeschichte. Warum genau, erfährst du im Video.
Popstar Shakira hat mit einem spektakulären Auftritt im Herzen von Mexiko-Stadt für Aufsehen gesorgt. Auf dem berühmten zentralen Platz Zócalo versammelten sich Hunderttausende Menschen zu einem kostenlosen Konzert. Der historische Ort verwandelte sich für eine Nacht in eine gigantische Open-Air-Bühne.
Warum dieses Konzert für Schlagzeilen sorgt
Warum dieser Auftritt besonders ist, welche Dimensionen das Event angenommen hat und in welcher angespannten Situation das Konzert stattfand, erklärt dir das Video.
Mehr Videos aus dem Ressort
Frühling, Farben und Ausnahmezustand – Wenn ganz Indien bunt wird: Millionen feiern das Holi-Farbenfest
Farben fliegen, Musik dröhnt, Menschen tanzen: In ganz Indien verwandelt das Holi-Fest Strassen und Plätze in ein spektakuläres Meer aus Farbe. Die Bilder zeigen, wie ausgelassen der Frühling begrüsst wird.
04.03.2026