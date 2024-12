Sie geht 2025 auf Tour: Rapperin Shirin David. Im April 2025 macht die Deutsche auch im Hallenstadion in Zürich Halt. Joerg Carstensen/dpa

Das ist Musik in den Ohren der Schweizer Fans von Shirin David: Die Deutschrapperin mit dem Hit «Bauch, Beine, Po» kommt 2025 mit ihrer Tournee ins Hallenstadion in Zürich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shirin David hat mit ihrem Sommerhit «Bauch, Beine, Po» dieses Jahr die Charts gestürmt.

Die deutsche Rapperin kommt mit ihrer «Schlau aber Blond»-Tour in die Schweiz. Am 21. April 2025 kannst du sie im Zürcher Hallenstadion sehen.

Der Ticketvorverkauf startet am 11. Dezember, um 10 Uhr. Mehr anzeigen

«Ich freu mich soooo doll die «Schlau aber Blond»-Tour 2025 ankündigen zu dürfen», schreibt David in einem Instagram-Post. Die gute News dabei?

Die deutsche Rapperin tritt am 21. April 2025 im Hallenstadion in Zürich auf. Informationen zum Ticketverkauf findest du hier. Der Vorverkauf startet am 11.12.2024 um 10 Uhr.

Erst vor wenigen Tagen hatte die 29-Jährige bekanntgegeben, dass ihr gleichnamiges Album Ende Januar erscheint.

Shirins Sommerhit «Bauch, Beine, Po» hielt sich 17 Wochen auf Platz 3 in der Schweizer Hitparade.

«Bauch, Beine, Po» ist der Abräumer 2024

Zuletzt veröffentlichte Shirin David Ende Oktober mit «It Girl» den zweiten Vorboten ihres kommenden, dritten Albums – eine Pop-Hymne an weibliche Powerhouses und alle auf dem Weg nach oben. Dort ist Shirin längst angekommen – und das nicht erst seit diesem Jahr, das ihr mit «Bauch Beine Po» den insgesamt siebten #1-Hit in den offiziellen Singlecharts und die Krönung zum «Offiziellen Sommerhit 2024» bescherte, gefolgt von einem «Forbes»-Cover und ihrem zweiten Bambi in der Kategorie «Musik National».

