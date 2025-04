So blamiert sich Luca Hänni beim Quizduell bei Stefan Raab

Popstar Luca Hänni hat an Stefan Raabs Quizshow teilgenommen. IMAGO/Bildagentur Monn

Zebrastreifen, Wodka und Popkultur: Luca Hänni kämpft sich in Stefan Raabs Quizshow ins Finalduell – und verliert am Ende doch. Warum der Berner Sänger über eine Schwarz-Weiss-Frage stolperte.

Redaktion blue News Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luca Hänni patzte bei Stefan Raabs neuer Quizshow gleich zu Beginn mit der falschen Antwort auf eine Frage zum Zebrastreifen-Schild.

Trotz holprigem Start gelang ihm ein Comeback mit drei richtigen Antworten, womit er ins direkte Duell mit Raab einzog.

Im Minispiel gegen Raab unterlag Hänni jedoch klar mit 0:3 und sagt selbstkritisch: «Geduld ist nicht so meine Stärke». Mehr anzeigen

Normalerweise geht Luca Hänni als Sieger hervor. So zum Beispiel bei «DSDS» 2012. Elf Jahre später gewann er die achte Staffel von «The Masked Singer Deutschland». 2017 war er Kandidat der zweiten Staffel der Tanzshow «Dance Dance Dance» auf RTL - und holte zusammen mit seinem Tanzpartner Prince Damien, dem DSDS-Gewinner von 2016, den ersten Platz.

Nicht ganz oben auf dem Podest, aber trotzdem ein Erfolg: Hännis vierter Platz beim Eurovision Song Contest 2019, den er mit dem Song «She Got Me» holte.

Doch bei Stefan Raabs Quizshow «Du gewinnst hier nicht die Million» lief es Luca Hänni alles andere als rund, berichtet «Blick».

Das Konzept der Show ist einfach, aber effektiv: Fünf Promis messen sich zunächst in einem klassischen Quiz. Wer als Erster drei Punkte sammelt, darf gegen Stefan Raab in den Hauptspielen antreten.

Für Luca Hänni beginnt der Abend holprig. In einer der ersten Fragen geht es um ein scheinbar banales Detail: «Welche Farbe hat die Person auf dem Zebrastreifen-Schild aus dem Strassenverkehr?» Der Berner drückt entschlossen auf den Buzzer und antwortet: «Weiss.»

Doch das ist falsch, wie Stefan Raab mit einem schelmischen Grinsen erklärt: «In der Schweiz vielleicht. Die richtige Antwort wäre Schwarz gewesen.»

Nach Startschwierigkeiten läuft's besser

Nach einem zähen Start gelingt Luca Hänni in der zweiten Hälfte der Show das Comeback: Drei korrekte Antworten bringen ihn in die direkte Duell-Runde mit Stefan Raab. Die erste Frage klingt noch harmlos, entpuppt sich aber für viele als Stolperfalle: Wie heissen die Atmungsorgane von Fischen? Hänni bleibt cool und antwortet ohne zu zögern: «Kiemen».

Auch die nächste Hürde meistert der Sänger souverän. Gefragt ist das alkoholische Getränk, das im Szene-Drink «Skinny Bitch» verwendet wird. Hänni nennt korrekt «Wodka».

Die dritte und entscheidende Frage zielt auf aktuelle Popkultur: Wer trat beim diesjährigen Super Bowl in der Halbzeitshow auf? Wieder liefert Hänni die richtige Antwort: Kendrick Lamar.

Drei Punkte, drei richtige Antworten – der Schweizer steht Raab nun direkt gegenüber. Doch der Weg zur Million bleibt steinig.

Hänni: «Geduld ist nicht meine Stärke»

Im Anschluss an das Quiz darf sich Luca Hänni im Minigame «Zwei Angeln» direkt mit Stefan Raab messen. Die Spielmechanik klingt simpel, erfordert jedoch höchste Präzision: Mit zwei Angeln, an deren Enden kleine Kugeln befestigt sind, müssen die Kandidaten jeweils drei Flaschen auf ihre vorgesehenen Plattformen manövrieren. Wer drei Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt.

Hänni startet stark und liegt in der ersten Runde sogar kurzzeitig vor Raab. Doch der Showmaster bleibt cool und zeigt seine ganze Routine: Mit ruhiger Hand und dem nötigen Feingefühl holt er sich Punkt für Punkt – und entscheidet das Spiel am Ende klar mit 3:0 für sich. «Geduld ist nicht so meine Stärke», räumt Hänni danach selbstkritisch ein.

Einer der wenigen, die Raab an diesem Abend bezwingen können, ist der frühere Handball-Profi Mimi Kraus. Er holt sich seinen Sieg in einem der Minispiele und qualifiziert sich damit für den zweiten Teil des Promi-Specials in der kommenden Woche. Dann wird es erneut ernst – mit Tom Beck (47), René Casselly (28), Timur Ülker (35) und Björn Werner (34) als weiteren Herausforderern.

