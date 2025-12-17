So einfach wohnt Beatrice Egli trotz Millionen-Vermögen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bescheidener Schlagerstar So einfach wohnt Beatrice Egli trotz Millionen-Vermögen 

ai-scrape

17.12.2025 - 15:56

Erfolgreich, aber bescheiden: Schlagersängerin Beatrice Egli lebt in einer Zweizimmer-Wohnung am Zürichsee. 
Erfolgreich, aber bescheiden: Schlagersängerin Beatrice Egli lebt in einer Zweizimmer-Wohnung am Zürichsee. 
Bild: Keystone

Schlagersängerin Beatrice Egli lebt in einer Zweizimmer-Wohnung am Zürichsee, obwohl sie sich längst eine Villa leisten könnte. Nur unweit von ihrem heutigen Wohnort ist die 35-Jährige aufgewachsen.

Carlotta Henggeler

17.12.2025, 15:56

17.12.2025, 16:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beatrice Egli lebt trotz ihres Erfolgs bescheiden in einer Zweizimmer-Wohnung am Zürichsee, wo sie aufgewachsen ist.
  • Die Schlagersängerin betont im Interview ihre tiefe Verbundenheit zur Heimat, zur Natur und zur Familie, die ihr Halt im Leben geben.
  • Ihr Zuhause ist schlicht eingerichtet, Auszeichnungen versteckt sie, und sie pflegt abends ein Dankbarkeitstagebuch.
Mehr anzeigen

Trotz grossem Erfolg ist die Schwyzer Schlagersängerin Beatrice Egli bodenständig geblieben. Die 37-Jährige lebt in einer Zweizimmer-Wohnung am Zürichsee, wie deutsche Medien berichten, darunter «Merkur.de». Dort ist sie aufgewachsen. 

Über ihr Zuhause sagt sie, sie schätze die Nähe zur Natur und zu ihrer Familie. Auch auf Tour ist sie selten allein – oft wird sie von einem ihrer Brüder begleitet.

Beatrice Egli hat sich nie von ihrer Heimat entwurzeln lassen. Sie schätzt die Nähe zur Natur und ihrer Familie und sieht darin ein grosses Glück: «Dass ich immer noch dort wohne, wo ich aufgewachsen bin, ist für mich ein grosses Glück und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.»

Diese Verbundenheit zur Heimat hält sie zudem davon ab, dauerhaft in die Ferne zu ziehen.

Beatrice Egli gibt Einblick in ihre Zweizimmer-Wohnung

Beatrice Egli hat kürzlich auf Social Media einen Einblick in ihr Zuhause gegeben. Ihre Zweizimmer-Wohnung ist hell und schlicht eingerichtet, wobei die Farbe Weiss dominiert.

Das Wohnzimmer dient gleichzeitig als Küche, und sie bevorzugt schlichtes Geschirr, um das Essen in den Vordergrund zu stellen.

In ihrem Schlafzimmer, ebenfalls in Weiss und zartem Rosa gehalten, möchte sich die Egli «wie auf Wolke 7» fühlen. Vor dem Schlafengehen führt sie ein Dankbarkeitstagebuch, in dem sie positive Erlebnisse festhält.

Ein bescheidener Lebensstil

Trotz ihrer Erfolge hat Beatrice Egli ihre Auszeichnungen nicht in ihrer Wohnung ausgestellt, sondern im Proberaum versteckt.

In der «Giovanni Zarrella Show» erlebte sie kürzlich einen unangenehmen Moment, als der Entertainer sie nach ihren verstorbenen Grosseltern gefragt hat. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.

18.11.2025

Mehr zum Thema

«Ich glaube, sie schauen von oben zu». Patzer bei Zarrella-Show – doch Beatrice Egli reagiert souverän

«Ich glaube, sie schauen von oben zu»Patzer bei Zarrella-Show – doch Beatrice Egli reagiert souverän

Bötschi fragt Beatrice Egli. «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Bötschi fragt Beatrice Egli«Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Bötschi fragt Thomas Anders. «Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Bötschi fragt Thomas Anders«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Meistgelesen

Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional
Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»
So einfach wohnt Beatrice Egli trotz Millionen-Vermögen
EU steuert auf Unabhängigkeit von russischem Gas hin +++ Putin wirft Westen «Hysterie» vor
Diese Dinge vermisst Moderator und Schauspieler Max Loong an der Schweiz