So einfach wohnt Beatrice Egli trotz Millionen-Vermögen

Erfolgreich, aber bescheiden: Schlagersängerin Beatrice Egli lebt in einer Zweizimmer-Wohnung am Zürichsee. Bild: Keystone

Schlagersängerin Beatrice Egli lebt in einer Zweizimmer-Wohnung am Zürichsee, obwohl sie sich längst eine Villa leisten könnte. Nur unweit von ihrem heutigen Wohnort ist die 35-Jährige aufgewachsen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beatrice Egli lebt trotz ihres Erfolgs bescheiden in einer Zweizimmer-Wohnung am Zürichsee, wo sie aufgewachsen ist.

Die Schlagersängerin betont im Interview ihre tiefe Verbundenheit zur Heimat, zur Natur und zur Familie, die ihr Halt im Leben geben.

Ihr Zuhause ist schlicht eingerichtet, Auszeichnungen versteckt sie, und sie pflegt abends ein Dankbarkeitstagebuch. Mehr anzeigen

Trotz grossem Erfolg ist die Schwyzer Schlagersängerin Beatrice Egli bodenständig geblieben. Die 37-Jährige lebt in einer Zweizimmer-Wohnung am Zürichsee, wie deutsche Medien berichten, darunter «Merkur.de». Dort ist sie aufgewachsen.

Über ihr Zuhause sagt sie, sie schätze die Nähe zur Natur und zu ihrer Familie. Auch auf Tour ist sie selten allein – oft wird sie von einem ihrer Brüder begleitet.

Beatrice Egli hat sich nie von ihrer Heimat entwurzeln lassen. Sie schätzt die Nähe zur Natur und ihrer Familie und sieht darin ein grosses Glück: «Dass ich immer noch dort wohne, wo ich aufgewachsen bin, ist für mich ein grosses Glück und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.»

Diese Verbundenheit zur Heimat hält sie zudem davon ab, dauerhaft in die Ferne zu ziehen.

Beatrice Egli gibt Einblick in ihre Zweizimmer-Wohnung

Beatrice Egli hat kürzlich auf Social Media einen Einblick in ihr Zuhause gegeben. Ihre Zweizimmer-Wohnung ist hell und schlicht eingerichtet, wobei die Farbe Weiss dominiert.

Das Wohnzimmer dient gleichzeitig als Küche, und sie bevorzugt schlichtes Geschirr, um das Essen in den Vordergrund zu stellen.

In ihrem Schlafzimmer, ebenfalls in Weiss und zartem Rosa gehalten, möchte sich die Egli «wie auf Wolke 7» fühlen. Vor dem Schlafengehen führt sie ein Dankbarkeitstagebuch, in dem sie positive Erlebnisse festhält.

Ein bescheidener Lebensstil

Trotz ihrer Erfolge hat Beatrice Egli ihre Auszeichnungen nicht in ihrer Wohnung ausgestellt, sondern im Proberaum versteckt.

In der «Giovanni Zarrella Show» erlebte sie kürzlich einen unangenehmen Moment, als der Entertainer sie nach ihren verstorbenen Grosseltern gefragt hat.

Mehr Videos aus dem Ressort