Grosse Gefühle am Gampel: So emotionale Worte richten Festivalbesucher an ihre Liebsten Das Openair Gampel bietet den perfekten Zeitpunkt, um einer geliebten Person zu sagen, was sonst nur selten zur Sprache kommt. blue Music Host Bettina Bestgen hat den Besucher*innen die Möglichkeit dazu gegeben. 17.08.2024

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Festivalbesuch ist meist eine aufwühlende Zeit.

blue Music Host Bettina Bestgen hat den Besucher*innen am Openair Gampel die Chance gegeben, eine persönliche Mitteilung an eine geschätzte Person zu übermitteln.

Was dabei für emotionale Botschaften herausgekommen sind, siehst du im Video. Mehr anzeigen

Wer ein Festival besucht, taucht in eine Parallelwelt ein. Das gilt natürlich auch für das Openair Gampel. Auch wenn die Musik das Herzstück darstellt, geht es längst nicht nur um Konzerte, sondern um Erlebnisse.

Openair Gampel Das Openair Gampel findet 2024 vom 15. bis 18. August im Wallis statt. Mit The Offspring, Deichkind und Alan Walker und mehr ist «iischi Party» garantiert. Das beste für alle Daheimgebliebenen? blue Music überträgt wieder ausgewählte Konzerte live! Alle Infos gibts auf der Gampel-Openair-Page. zVg

Partyzelter, Chilbi-Bahn, Tattoostand, reichhaltiges Gastroangebot, Zeltplatz und natürlich die gemeinsame Zeit mit neuen und alten Freunden: Für ein paar Tage im Jahr werden die Probleme des Alltags hinter sich gelassen.

Selbsterklärend, dass da auch viele Emotionen im Spiel sind. blue Music Host Bettina Bestgen hat den Gampel-Besucher*innen die Möglichkeit gegeben, eine Botschaft an einen Herzensmensch zu richten.

Eine Liebeserklärung an die Mama, eine Ode an die gemeinsame Freundschaft, ein Dankeschön an die Klassenkameraden – den Gefühlen wird freien Lauf gelassen. Du schnappst dir wohl am besten präventiv ein Taschentuch, bevor du das Video schaust.

Milky Chance im Stream

Emotionen wird mit Sicherheit am Samstagabend auch der Auftritt der deutschen Folktronica-Band Milky Chance freisetzen. Beim Publikum, aber vielleicht auch bei dir: Du kannst dir das Konzert nämlich heute Samstag, 20.15 Uhr, im Free-TV auf blue Zoom oder im Stream auf blue News verfolgen.