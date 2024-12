So geht es Brian May nach seinem Schlaganfall

Vor zwei Monaten machte Gitarrist Brian May (77) auf Instagram öffentlich, dass er einen «kleinen Schlaganfall» erlitten hat. (Archivbild). Bild: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Musiker Brian May hat vor wenigen Wochen einen Schlaganfall erlitten. Jetzt verriet seine Ehefrau Anita Dobson in einem Interview, wie es dem 77-jährigen Queen-Gitarristen heute gesundheitlich geht.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im vergangenen September erlitt Queen-Gitarrist Brian May einen Schlaganfall.

Nun erzählte seine Ehefrau Anita Dobson in einem Interview mit dem britischen «Mirror», welche Fortschritte der 77-Jährige in den letzten Wochen gemacht hat.

«Es geht ihm jetzt viel besser, er hat sich stabilisiert, was grossartig ist», so Dobson. Mehr anzeigen

Es war ein Schock – nicht nur für die Queen-Fans: Im vergangenen September machte Gitarrist Brian May (77) öffentlich, dass er kurz zuvor einen «gesundheitlichen Schluckauf» erlitten habe.

Er erklärte, der «kleine Schlaganfall» sei «ganz plötzlich und aus heiterem Himmel» aufgetreten und habe dazu geführt, dass er die Kontrolle über einen seiner Arme verloren habe.

Er sagte, der Vorfall sei «ein wenig beängstigend» gewesen, bevor er sich an die «fantastische» medizinische Versorgung erinnerte, die er erhalten hatte. «Die gute Nachricht ist, dass ich nach den Ereignissen der letzten Tage wieder Gitarre spielen kann», sagte May damals.

Ehefrau von May: «Es geht ihm viel besser»

Später erklärte seine Ehefrau, Schauspielerin Anita Dobson, dass es ihrem Mann «grossartig» gehe und das Paar «sehr zufrieden» mit seinen Fortschritten sei. Sie sei «absolut zuversichtlich», dass May «vollständig genesen» werde.

In einem Interview mit dem britischen «The Mirror» sprach Dobson nun erneut über den Gesundheitszustand von Brian May:

«Es geht ihm jetzt viel besser, er hat sich stabilisiert, was grossartig ist», sagte sie der Tageszeitung. «Ich hoffe nur, dass wir keine weiteren Rückfälle haben.»

Sie fuhr fort: «Er kann seinen Arm wieder benutzen, was eine kleine Herausforderung war. Also, ja, er ist jetzt wieder voll einsatzfähig. Er spielt zu Hause ziemlich viel Klavier. Er mag eine Menge Beethoven. Ich liebe es – das Klavier im Haus ist einfach sehr entspannend.»

Der Weg dorthin erforderte aber ein wenig Geduld: «Er hat erst versucht, ein Instrument zu spielen, nachdem er sich einigermassen erholt hatte. Und dann begann er ganz langsam, eine akustische Gitarre in die Hand zu nehmen und allmählich die Muskeln zu trainieren. Und es kam sehr schnell zurück.»

Anita Dobson fügte hinzu: «Er trainiert gerade die Botschaften des Gehirns an den Arm, dass es eigentlich in Ordnung ist, das zu tun, was er früher getan hat.»

Brian May war «dem Tod sehr nahe»

Als er im September eine Videobotschaft über seinen Schlaganfall veröffentlichte, sagte Brian May:

«Mir geht es gut und ich tue, was man mir sagt, was im Grunde nichts ist. Ich muss zu Hause bleiben, ich darf nicht rausgehen, nicht Auto fahren, nicht in ein Flugzeug steigen, ich darf die Herzfrequenz nicht zu hoch ansetzen. Aber mir geht es gut.»

Es war nicht der erste Vorfall, der die Queen-Fans beunruhigte: 2020 wurde der Gitarrist ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er einen Herzinfarkt erlitten hatte, der durch eine Arterienerkrankung verursacht wurde.

Er erklärte damals, dass er «dem Tod sehr nahe» gewesen sei, nachdem die Ärzte bei ihm drei verstopfte Arterien festgestellt hatten.

Queen beendeten im Februar eine Konzertreihe mit Adam Lambert und planen derzeit keine weiteren Liveshows.

