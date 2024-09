So gross wird der ESC 2025 – Basler Regierung macht Angaben

In der Basler St. Jakobshalle wird der Eurovision Song Contest 2025 stattfinden. sda

Die Stadt Basel hat das Rennen für den Eurovision Song Contest 2025 gewonnen. Jetzt macht die Regierung erste Angaben zu den logistischen Plänen und Kosten.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Basel hat den Zuschlag für den Eurovision Song Contest 2025 erhalten, der mit einem Budget von 35 Millionen Franken organisiert wird.

Die Hauptveranstaltungen finden in der St. Jakobshalle mit bis zu 11'000 Zuschauern statt, ergänzt durch Public Viewings und Events wie das «Eurovision Village» und den «EuroClub».

Für die erwarteten 500'000 Gäste werden der öffentliche Verkehr ausgebaut und Shuttlebusse eingerichtet, um den erhöhten Besucherandrang zu bewältigen. Mehr anzeigen

Es war ein wahrer Krimi, das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Basel und Genf als Austragungsort des Eurovision Song Contests 2025. Basel hat den Zuschlag erhalten und muss jetzt bis Mai 2025 Vollgas geben.

Zum Giga-Anlass macht die Basler Regierung in einem veröffentlichten Ratschlag erste Angaben zum 35 Millionen Franken Budget, wie die «Basler Zeitung» berichtet. Zum Austragungsort – dem St.-Jakobs-Areal, kommen weitere Locations rund um weitere ESC-Aktivitäten hinzu, einige können ESC-Fans gratis besuchen.

Hier die wichtigsten Informationen zur ESC-Sause in Basel.

Am 11. Mai findet «Welcome Reception»-Show statt

Zum Start der diversen Feierlichkeiten wird es eine Stabsübergabe zwischen dem ehemaligen Austragungsort Malmö und Basel geben. Bei diesem Anlass werden auch die Slots der Halbfinal-Shows ausgelost.

Am 11. Mai findet vor der Show-Woche eine Eröffnungszeremonie statt, welche die Stadt Basel organisiert. Alle Teilnehmenden des ESC 2025 werden bei der Messe Basel über den türkisfarbenen Teppich laufen. Gerechnet wird mit 1500 bis 2000 Gästen. Gleich danach hält Basel – auch an der Messe – eine «Welcome Reception»-Party, der Anlass wird vom TV übertragen, berichtet «Baz.ch» weiter.

ESC-Fans: Diese Daten kannst du dir aufschreiben

Die ESC-Liveshows finden am 13., 15. und 17. Mai in der St. Jakobshalle in Basel statt, die alle vom TV gezeigt werden. Dazu wird es sechs Proben geben, für die das Publikum Tickets kaufen kann. In der Halle werden so pro Veranstaltung 9000 bis 11'000 Zuschauer*innen dabei sein können.

Das angrenzende Parkhaus und Parkbuchten am Joggeli werden für die Logistik und für die Übertragungswagen verwendet. Infrastruktur, die Kompensation von Ertragsausfällen – die St. Jakobshalle ist wegen des ESC für rund acht Wochen blockiert. Ausgaben für Technik, Strom, Sicherheit, Sanität und weitere Bereiche summieren sich auf 14,6 Millionen Franken, schreibt die «Basler Zeitung» weiter.

Die Finanzierung der «Arena Plus» soll durch den Ticketverkauf gedeckt werden. Geplant ist ein Public Viewing im St.-Jakob-Park, das eine Festivalstimmung mit familienfreundlichen Angeboten und Konzerten ehemaliger ESC-Stars schaffen soll. Zudem sind während des Finales Liveschaltungen direkt aus dem Stadion vorgesehen. Die Veranstaltung bietet Platz für rund 20'000 Fans.

Zehn Nächte lang Party bis fünf Uhr morgens

Partyfreunde können sich auf «Eurovision Village» in der Messe Basel freuen – mit Public Viewings, Essmöglichkeiten und Musikrahmenprogramm. Rund 10'000 Besuchende haben dort Platz, der Eintritt ist gratis.

Während rund zehn Tage wird in der Messe der temporäre «EuroClub» aufgebaut. Hier wird von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens Party gemacht. Der Club – wie das Festival im Joggeli – ist ebenfalls eine kostendeckende Veranstaltung.

ESC Boulevard in der City

Partyfeeling wird es auch in der Steinenvorstadt geben. Während des ESC wird die Ausgangsmeile zur «Eurovision Street» umgebaut.

Mehr öffentliche Verkehrsmittel im Einsatz

Die Stadt erwartet am ESC rund 500'000 Gäste. Um diesen Andrang bewältigen zu können, werden die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel verdichtet und zeitlich verlängert.

Erwartet werden zum ESC rund 500’000 Gäste. Um dem erhöhten Besucheraufkommen verkehrstechnisch gerecht zu werden, will die Basler Regierung vornehmlich auf den öffentlichen Verkehr setzen. Wer ein Ticket für eine ESC-Show hat oder im «EuroClub» feiert, hat das ÖV-Ticket mit dabei. Weiter werden Shuttlebusse zu wichtigen Veranstaltungsorten eingerichtet. Rund 62'000 Franken werden für WC-Anlagen investiert.

