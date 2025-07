So hat der Sohn von Schlagerstar Roy Black sein Erbe verprasst

Der 1991 verstorbene deutsche Schlagerstar Roy Black hat zu seinen Lebzeiten gegen 25 Millionen Platten verkauft. Bild: imago images/Heiko Feddersen

Torsten Höllerich, der Sohn von Sänger Roy Black, verriet in einem Interview, wie viel Vermögen ihm sein berühmter Vater einst hinterlassen hat – und warum von dem Geld nichts mehr da ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit Liedern wie «Schön ist es auf der Welt zu sein» wurde der Sänger Roy Black ab der 1960er-Jahren zum Schlagerstar.

Black, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Höllerich heisst, gilt bis heute als einer der erfolgreichsten Musikkünstler Deutschlands.

Nun sprach sein Sohn Torsten Höllerich in einem Interview erstmals über das väterliche Millionen-Erbe. Mehr anzeigen

Der 1991 verstorbene deutsche Sänger Roy Black hat zu Lebzeiten gegen 25 Millionen Platten verkauft haben. Er gehörte damit zu den ganz Grossen im deutschen Schlagergeschäft.

Als der Sänger 1991 im Alter von 48 Jahren starb, wurden bald Gerüchte um die Höhe seines Erbes laut. Jetzt sprach sein Sohn mit der «Bild» über den Verbleib des Vermögens seines berühmten Vaters.

«Ich habe damals insgesamt etwa 400'000 Deutsche Mark bekommen», offenbart Torsten Höllerich. Und weiter: «Das Erbe meines Vaters wurde damals durch drei geteilt. Je ein Drittel erhielten mein Onkel Walter – der Bruder meines Vaters, meine Halbschwester Nathalie und ich.»

Höllerich: «Ich bin kein Mensch, der an die Zukunft denkt»

Vom väterlichen Erbe sei, sagt Höllerich, nichts mehr übrig. «Ich schlage mich durch. Es gibt Monate, da weiss ich nicht, wie ich die 200 Euro Miete für die Wohnung bezahlen soll.»

Blacks Sohn hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Suchtproblemen zu kämpfen.

Ein Grossteil des Erbes habe er in ein Restaurant auf der spanischen Insel Ibiza investiert, so Höllerich, welches er zusammen mit seinem Onkel Wieland, dem Bruder seiner Mutter, betrieb. Nach acht Jahren wurde das Restaurant verkauft.

In der Folge wanderte Torsten Höllerich nach Kolumbien aus. Im südamerikanischen Land investierte er sein Geld in Immobilien, die er mittlerweile aber nicht mehr besitzt. «Ich war nie der Mensch, der weit in die Zukunft denkt, der spart oder konservativ anlegt», so Höllerich in der «Bild».

Nach der Trennung von seiner Ex-Frau im Jahr 2024 war Blacks Sohn zwischenzeitlich obdachlos. Heute wohnt er zur Miete in Santa Marta, einer Stadt im Norden Kolumbiens.

Mehr Videos aus dem Ressort