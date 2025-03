So klingt der ESC-Song «Voyage» der Schweizer Finalistin in Basel

Sängerin Zoë Më vertritt 2025 die Schweiz am ESC in Basel. Ihr Song wurde heute, Montag, in Zürich vorgestellt. «Voyage» ist eine Ballade komplett auf Französisch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 24-jährige Musikerin Zoë Më wird die Schweiz am ESC vertreten, der dieses Jahr in Basel stattfindet. Als Gastgeberland ist die Schweiz automatisch für das Grand Final am 17. Mai 2025 qualifiziert, darf sich aber bereits im ersten Halbfinal am 13. Mai 2025 präsentieren.

Geboren in Basel, lebt sie zunächst in Deutschland, bevor sie 2009 mit ihrer Familie nach Freiburg FR zieht. Bereits mit zehn Jahren beginnt sie, eigene Songs zu schreiben. Sie singt auf Deutsch und Französisch.

Heute, Montag, 10. März stellt Zoë Më ihren ESC-Song vor. Der Song «Voyage» ist eine Liebesballade auf Französisch. Mehr anzeigen

Der Song «Voyage» wurde von Zoë Më und zwei weiteren Songwritern geschrieben. Das Lied sei 100% sie – ohne Kompromisse.

«Der ganze Auftritt wird sehr berühren, das Ganze wird sehr berühren», sagt Zoë an der Medienkonferenz.

Die Fribourgerin ist Nemo-Fan, verrät sie.

Fasst wäre sie Profi-Volleyballerin geworden, doch sie hat sich den Finger gebrochen. Danach hat sie den Volleyball auf die Seite stellen.

Ihr Hobby: Kochen. «Ich mache aus Scheisse Gold», sagt die 24-Jährige mit einem Lächeln.

Zoë Më ist zwischen zwei Welten zu Hause. Sie singt auf Deutsch und Französisch, bewegt sich zwischen poetischem Pop und Chanson.

Geboren in Basel, zieht sie zunächst nach Deutschland, bevor sie 2009 mit ihrer Familie nach Freiburg FR übersiedelt. Schon mit zehn Jahren beginnt sie, eigene Songs zu schreiben – eine frühe Leidenschaft, die ihre Karriere prägt.

Besonders ihre Liebe zur französischen Sprache beeinflusst ihren Stil. Sie eignet sich die Sprache nicht nur in der Schule, sondern auch durch Freunde und ihre eigene Begeisterung an – eine Hingabe, die sich in ihrer Musik widerspiegelt. Mit ihrer zweisprachigen EP Dorienne Gris gelingt ihr 2024 der Durchbruch: Sie erhält die renommierten Auszeichnungen «SRF 3 Best Talent» und «RTS Artiste Radar».

Doch nicht nur die Kritiker sind überzeugt: Dank ihres Talents steht sie auf prestigeträchtigen Bühnen wie dem Montreux Jazz Festival und Luzern Live. Mit ihrer Musik baut Zoë Më Brücken zwischen Kulturen und Sprachen – und beweist, dass Poesie und Pop zusammenpassen.

