Nemo meldet sich nach dem Eurovision Song Contest zurück. Das Bieler Ausnahmetalent veröffentlicht fünf Monate nach dem ESC-Abenteuer den Song «Eurostar». Nemos musikalische Odyssee geht weiter.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fünf Monate nach Nemos ESC-Abenteuer veröffentlicht Nemo den neuen Track «Eurostar».

Handelte der ESC-Song «The Code» von Nemos Reise zur Nonbinarität, dreht sich «Eurostar» um den neuen Lebensabschnitt in London.

«Eurostar» handelt von einer wilden Partynacht im Eurostar-Hochgeschwindigkeitszug von Paris nach London. Mehr anzeigen

Nemo ist zurück: Fünf Monate nach dem ESC-Abenteuer im schwedischen Malmö bringt das Bieler Talent die neue Single «Eurostar» heraus.

«‹Eurostar›, ein Lied, ein Gefühl, eine Reflexion über mein Leben in den letzten fünf Monaten», schreibt Nemo auf seinem Instagram-Account über den Song.

Das Stück ist eine Hommage ans Nachtleben. «Es wird immer Energie ausgelöst, wenn man Musik live oder im Club miteinander hört», erklärt Nemo dem SRF.

Die britische Metropole London hat Nemo inspiriert, zu neuer Musik beflügelt: «Ich möchte herausfinden, was in mir steckt. Und dafür gibt’s keinen besseren Ort als das Nachtleben.» 2025 soll dann Nemos Debütalbum erscheinen.

Der Song feiert bei Böhmermanns TV-Show Premiere

Am heutigen Freitagabend feiert Nemos neue Single «Eurostar» Livepremiere im deutschen Fernsehen.

Nemo wird ab 23 Uhr zu Gast bei Jan Böhmermanns «ZDF Magazin Royale» sein und den Song gemeinsam mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld performen.

Nemo: «Basel halte ich für eine sehr gute Wahl»

Und was sagt Nemo zum ESC-Austragungsort Basel? «Basel halte ich für eine sehr gute Wahl», sagt Nemo über die Stadt im Dreiländereck mit Deutschland und Frankreich. «Es ist eine Stadt mit viel Kultur und Diversität. Ein sehr zugänglicher Ort und eine tolle Repräsentation für die Schweiz.» Noch offen ist derweil, welche Rolle Nemo nächstes Jahr am ESC in Basel spielen könnte.

