Am 17. Mai 2025 findet in Basel der ESC statt. Heute haben die Veranstalter erste Infos dazu enthüllt. Wer ein Ticket für den grössten Gesangswettbewerb der Welt kaufen will, muss sich jetzt vorregistrieren lassen.

Bruno Bötschi, Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag, 17. Mai 2025, findet in Basel das Final des Eurovision Song Contest statt.

Die Organisatoren des ESC in Basel gaben heute Montag während einer Pressekonferenz erste Einblicke in die geplante Bühne und das visuelle Konzept.

Bekannt gegeben wurde auch, wie und wo Musikfans ab Ende Januar 2025 die Tickets kaufen können. Mehr anzeigen

Die Veranstalter des Eurovision Song Contest 2025 in Basel haben heute Montag erste Einblicke in die geplante Bühne und das visuelle Konzept gegeben.

In der St. Jakobshalle wird eine beeindruckende Bühne errichtet, die den Rahmen für den Wettbewerb bildet, wie an einer Pressekonferenz bekannt wurde.

Das visuelle Erscheinungsbild und der Sound des ESC sind von der Schweizer Kultur inspiriert, verrieten die Organisatoren.

Der Soundtrack des ESC 2025 klingt nach einem erfrischenden Mix: Technobeats, die an die Street Parade in Zürich erinnern, werden mit traditionellen Klängen von Alphorn, Jodel und Hackbrett kombiniert.

«Welcome Home!» lautet das Motto des ESC 2025

Artistic Director Artur Deyneuve betonte während der Medienkonferenz, dass das Thema «Welcome Home!» zentral sei und unter dem Motto «Unity shapes love» am ESC 2025 die Bedeutung des Zuhörens und der Einheit hervorgehoben werden sollen.

Wer ein Ticket für den grössten Gesangswettbewerb der Welt ergattern will, kann sich ab heute Montag, 16 Uhr, bei Ticketcorner vorregistrieren lassen – und zwar bis am 1. Januar 2025.

Der eigentliche Ticketverkauf startet dann am 29. Januar 2025. Laut den Organisatoren werden die ESC-Tickets zwischen 40 Franken und 350 Franken kosten.

ESC-Moderator*innen nach wie vor nicht bekannt

Noch nicht verraten wurde heute, wer die Moderat*innen sind, welche den ESC in Basel moderieren werde. Ihre Namen sollen erst anfangs Januar 2025 bekannt gegeben werden.

Das Final des Eurovision Song Contest 2025 wird am Samstag, 17. Mai, in der St. Jakobshalle in Basel stattfinden. Die Halle bietet Platz für 12'400 Zuschauer*innen.

Zusätzlich planen die ESC-Organisatoren ein Public Viewing im nahegelegenen St. Jakob-Park, um weiteren Fans die Teilnahme zu ermöglichen

