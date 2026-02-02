  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wir sind Menschen – und wir sind Amerikaner» So kritisierten die Grammy-Gewinner*innen ICE

Noemi Hüsser

2.2.2026

Grammys 2026 | Kritik an der Immigrationsbehörde ICE

Grammys 2026 | Kritik an der Immigrationsbehörde ICE

Mehrere Künstler*innen nutzten ihre Dankesreden an den Grammys, um Kritik an der Immigrationsbehörde ICE zu äussern und Solidarität mit Migrant*innen zu zeigen.

02.02.2026

Mehrere Künstler*innen nutzten ihre Dankesreden an den Grammys, um Kritik an der Immigrationsbehörde ICE zu äussern und Solidarität mit Migrant*innen zu zeigen.

,

Noemi Hüsser, Yannik Tschan

02.02.2026, 05:55

02.02.2026, 06:13

Neben der Musik waren die Grammys, die in der Nacht auf Sonntag in Los Angeles stattfanden, vor allem von Kritik an US-Präsident Donald Trump und der US-Migrationsbehörde ICE geprägt. Bad Bunny, Billie Eilish und Olivia Dean nutzen ihre Dankesreden, um sich für Migrant*innen in den USA einzusetzen. Ihre Ansprachen kannst du im Video sehen.

Meistgelesen

Die auffälligsten Outfits der Grammys
Trump will Kennedy Center zwei Jahre lang schliessen
Jugendlicher (15) stirbt nach blutigem Streit auf Pausenplatz – aber was passierte wirklich?
Klick und weg – Insta-Touris stürmen Alpendorf St. Magdalena
Hier warnt der Bund warnt vor stürmischem Wind +++ Lawinen-Gefahr in den südlichen Alpen

Mehr zu den Grammys

Grammy-Highlights. Kendrick Lamar triumphiert, Bad Bunny schreibt Geschichte – und eine Schweizerin geht leer aus

Grammy-HighlightsKendrick Lamar triumphiert, Bad Bunny schreibt Geschichte – und eine Schweizerin geht leer aus

Nippel, Federn und «Ice Out»-Pins. Die auffälligsten Outfits der Grammys

Nippel, Federn und «Ice Out»-PinsDie auffälligsten Outfits der Grammys

Was genau sind nochmal die Grammys?. Das musst du über den wichtigsten Musikpreis der Welt wissen

Was genau sind nochmal die Grammys?Das musst du über den wichtigsten Musikpreis der Welt wissen