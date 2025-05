Der Eurovision Song Contest 2025 findet vom 13. bis zum 17. Mai in Basel statt – ausgelöst durch Nemos historischen Sieg für die Schweiz beim ESC 2024 in Malmö.

Am Sonntagnachmittag vor der Show-Woche, also am 11. Mai, findet die grosse Opening Ceremony mit Delegationen aus 37 Ländern statt. Basel organisiert hierfür den längsten türkisen Teppich in der ESC-Geschichte sowie eine grosse Parade.