Abseits vom Scheinwerferlicht befindet sich unterhalb der Hauptbühne am Moon&Stars eine eigene kleine Welt. Was sich da abspielt, bleibt dem Publikum für gewöhnlich verborgen. blue Music bringt Licht ins Dunkel.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wenn Bands wie Patent Ochsner oder Status Quo auf der Piazza Grande in Locarno ihre Hits zum Besten geben, herrscht unterhalb der Bühne emsiges Treiben.

«Underworld» heisst die Nutzfläche, von der die Besucher*innen normalerweise nichts mitbekommen.

Roli Schneggenburger, Projektleiter Technik, hat blue Music-Host Annina Frey seine versteckte Welt gezeigt. Das Resultat siehst du im Video. Mehr anzeigen

Moon&Stars Das Moon&Stars 2024 findet vom 11. bis 21. Juli auf der Piazza Grande in Locarno statt. Mit dabei ist unter anderem Superstar Lenny Kravitz, aber auch andere Musikgrössen wie Status Quo, Peter Fox, Patent Ochsner oder Hecht werden die Bühne rocken. Und das Beste? Auch dieses Jahr überträgt blue Music wieder ausgewählte Konzerte live im Stream! zVg

Was die Musiker*innen im Scheinwerferlicht auf der Bühne machen, ist für das Publikum hör- und sichtbar. Auch Techniker, die den Künstlern Instrumente bringen oder diese stimmen, sind für regelmässige Konzertbesucher ein bekanntes Bild. Was sich allerdings unterhalb der Bühne abspielt, bleibt für gewöhnlich im Verborgenen.

«Underworld» heisst der Bereich unter der Hauptbühne. Und der Name verrät es: Zwischen Gerüsten und Kabeln verbirgt sich eine eigene kleine Welt, ohne die eine Produktion wie diejenige eines Moon&Stars nicht möglich wäre.

Für blue Music hat Roli Schneggenburger, Projektleiter Technik am Moon&Stars, die Tore zu den versteckten Nutzflächen geöffnet. Dabei erzählt er Host Annina Frey unter anderem, was sich da unten alles abspielt, was bei einem Stromausfall zu tun wäre und erklärt, wieso auch eine Hängematte und eine Popcorn-Maschine nicht fehlen dürfen.