Wie hoch ist dein Festivalbudget? Zermatt ist ein eher teurer Ort in der Schweiz und deshalb sind die Kosten für einen Besuch am Zermatt Unplugged oftmals nicht gerade tief. Anreise, Hotel, Tickets, Essen - da kommt teilweise schon ein beachtlicher Betrag zusammen. 11.04.2025

Zermatt gehört zu den exklusiveren Ferienorten der Schweiz – und das hat seinen Preis. Ein Wochenende im Nobelort inklusive Festival kann gut und gern einen vierstelligen Betrag kosten – je nach Komfort und Konsum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zermatt gilt als teures Pflaster, da müssen die Besucher*innen des Festivals tief in die Tasche greifen.

Für Essen, Übernachtung und Tickets lappen sich schnell mal ein paar hundert Franken zusammen. «2'000 Franken musst du schon rechnen», sagt ein Besucher zu blue News.

Das Festival bietet vom 8. bis 12. April auf 17 Bühnen über 120 Konzerte, mit Auftritten von Künstlern wie Clueso, Samy Deluxe und Amy Macdonald, verteilt über das Dorf und den Berg. Mehr anzeigen

Zermatt zählt zu den exklusiveren Destinationen der Schweiz – und das macht sich auch beim Besuch des Zermatt Unplugged bemerkbar. Die Kosten für Anreise, Unterkunft, Tickets und Verpflegung summieren sich rasch. Wer sich den musikalischen Hochgenuss vor dem Panorama des Matterhorns gönnt, greift oft tief in die Tasche.

Ein Hotelzimmer in Zermatt ist selten ein Schnäppchen, und auch die Konzertkarten haben ihren Preis. Dazu kommen Verpflegung, Drinks an der Bar und nicht zuletzt die Anreise in das autofreie Bergdorf. So überrascht es kaum, dass manche Besucher*innen Beträge von bis zu 2'000 Franken für ein verlängertes Wochenende einplanen – frei nach dem Motto: «Man gönnt sich ja sonst nichts».

blue News hat bei den Besucherinnen und Besuchern nachgefragt. Mit welchem Budget sie angereist sind, erfährst du im Video.

Transparenz-Hinweis: Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

