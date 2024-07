Protestkultur von einst: So viel Rock'n'Roll steckt heute noch in den Krokus-Fans Stars wie Elvis Presley oder Chuck Berry fungierten einst als Symbole der Protestkultur einer ganzen Generation. Aber wie viel Rock'n'Roll steckt heute noch in den Rockfans? blue Music hat in Locarno nachgefragt. 12.07.2024

Rock'n'Roll ist ein Lebensgefühl und steht für die Protestkultur einer ganzen Generation. Aber wie viel Rock'n'Roll steckt heute noch in den Krokus- und Status-Quo-Fans? blue Music hat in Locarno nachgefragt.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitag trafen sich Liebhaber*innen von Rock'n'Roll-Musik am Moon&Stars in Locarno zu den Shows von Krokus und Status Quo.

Rock'n'Roll steht seit Jahrzehnten nicht nur für eine Musikrichtung, sondern auch für ein Lebensgefühl.

blue Music hat bei den Fans auf der Piazza Grande nachgefragt, wie viel Rock'n'Roll in ihnen steckt. Mehr anzeigen

«Da kann man sich so richtig abschütteln», fasst ein Festival-Besucher den Rock'n'Roll-Lifestyle zusammen – und ergänzt: «Da fühlt man sich einfach frei». Dass er am Freitag am Moon&Stars in Locarno vor Ort war, ist kein Zufall: Mit Krokus und Status Quo brachten zwei Kult-Rockbands die Piazza Grande zum Beben.

Gegen Ende der 1940er-Jahre sahen vor allem frustrierte US-amerikanische Jugendliche im Rock'n'Roll eine Möglichkeit, ihre Gefühle frei von Normen auszudrücken und gegen gesellschaftliche Zwänge aufzubegehren. Rock'n'Roll ist seither mehr als eine Musikrichtung, es ist ein Lebensgefühl und steht für die Protestkultur einer ganzen Generation.

«Rock'n'Roll never dies», sagt eine vielzitierte Redewendung. Aber wie steht es heute um den Geist von früher? Wie viel Rock'n'Roll steckt noch in den Krokus- und Status-Quo-Fans? blue Music-Host Annina Frey hat sich auf der Piazza Grande umgehört. Das Resultat siehst du im Video.