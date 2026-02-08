  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

84 Da, 18 Aha und ein Trio So wird ein Welthit geboren

Christian Thumshirn

8.2.2026

44 Jahre Da Da Da – Zum dadaistischen Jubiläum des minimalistischsten Welthits aller Zeiten

44 Jahre Da Da Da – Zum dadaistischen Jubiläum des minimalistischsten Welthits aller Zeiten

Vor 44 Jahren veröffentlichte Trio mit «Da Da Da» einen Song, der alle Regeln brach – und genau deshalb zum Welthit wurde. Eine dadaistische Pop-Provokation, die die Charts eroberte und bis heute zeigt, wie radikal Minimalismus sein kann.

30.01.2026

Vor 44 Jahren veröffentlicht Trio mit «Da Da Da» einen Song, der alle Regeln bricht – und deshalb zum Welthit wurde. Eine Pop-Provokation, die die Charts eroberte und bis heute zeigt, wie radikal Minimalismus sein kann.

Christian Thumshirn

08.02.2026, 14:28

Vor 44 Jahren erscheint «Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha» – ein Song, der 1982 quer zur damaligen Pop-Mode steht.

Während Synthesizer, Pathos und grosse Refrains dominieren, setzen drei Musiker aus der deutschen Provinz auf radikale Reduktion – und landen damit einen Welthit.

«Da Da Da» wird zum internationalen Phänomen und macht eine Band aus dem niedersächsischen Grossenkneten weltbekannt. Bis heute gilt der Titel als einer der radikalsten und zugleich erfolgreichsten Beiträge der deutschen Popgeschichte.

Minimalismus als Provokation

Trio, das waren Stephan Remmler, Gert «Kralle» Krawinkel und Peter Behrens. Ihr Markenzeichen: Reduktion statt Bombast, stoische Auftritte und ein Humor zwischen Dada und Anti-Pop.

Der Song eroberte die ausländichen Charts, wurde unzählige Male zitiert, gecovert und kommerziell genutzt. Was viele anfangs für Blödelei hielten, entpuppt sich als präziser Geniestreich.

Der Hit blieb – die Band ging

Der Erfolg hatte jedoch seinen Preis: Der plötzliche Ruhm führte zu Spannungen, 1986 trennte sich die Band. Krawinkel starb 2014, Behrens 2016.

Stephan Remmler, der kreative Kopf von Trio, setzte seine Karriere als Solokünstler und Songwriter fort und lebt heute zurückgezogen in Basel und auf Lanzarote.

Warum «Da Da Da» bis heute funktioniert, zeigt das Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

«Was brauche ich zum Popstar?» – «Ein, zwei Stunden»

«Was brauche ich zum Popstar?» – «Ein, zwei Stunden»

Als Kind träumte er davon Popstar zu werden. Jetzt hat er sich den Traum erfüllt: blue News Redaktor Bruno Bötschi ging ins Tonstudio, um einen Song aufzunehmen.

16.11.2021

Mehr zum Thema

«Das gewisse Etwas». Darum erschienen vor 40 Jahren gleichzeitig zwei Schweizer Welthits

«Das gewisse Etwas»Darum erschienen vor 40 Jahren gleichzeitig zwei Schweizer Welthits

Bötschi fragt Stefanie Heinzmann. «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Bötschi fragt Stefanie Heinzmann«Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Er prägte legendäre Band-Zeit. Scorpions-Bassist Francis Buchholz stirbt nach Krebs-Kampf

Er prägte legendäre Band-ZeitScorpions-Bassist Francis Buchholz stirbt nach Krebs-Kampf

Meistgelesen

Lindsey Vonn stürzt schwer und wird mit Helikopter abtransportiert
«Ich habe den Sturz nicht gesehen, aber das ist vielleicht auch besser so»
Michela Figini: «Ich glaube, die Karriere von Lara Gut-Behrami ist noch nicht zu Ende»
Breezy Johnson holt Gold, Aicher nur knapp dahinter – Bronze an Sofia Goggia
Orban bezeichnet Ukraine in Wahlkampfrede als «Feind»