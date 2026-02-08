44 Jahre Da Da Da – Zum dadaistischen Jubiläum des minimalistischsten Welthits aller Zeiten Vor 44 Jahren veröffentlichte Trio mit «Da Da Da» einen Song, der alle Regeln brach – und genau deshalb zum Welthit wurde. Eine dadaistische Pop-Provokation, die die Charts eroberte und bis heute zeigt, wie radikal Minimalismus sein kann. 30.01.2026

Vor 44 Jahren erscheint «Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha» – ein Song, der 1982 quer zur damaligen Pop-Mode steht.

Während Synthesizer, Pathos und grosse Refrains dominieren, setzen drei Musiker aus der deutschen Provinz auf radikale Reduktion – und landen damit einen Welthit.

«Da Da Da» wird zum internationalen Phänomen und macht eine Band aus dem niedersächsischen Grossenkneten weltbekannt. Bis heute gilt der Titel als einer der radikalsten und zugleich erfolgreichsten Beiträge der deutschen Popgeschichte.

Minimalismus als Provokation

Trio, das waren Stephan Remmler, Gert «Kralle» Krawinkel und Peter Behrens. Ihr Markenzeichen: Reduktion statt Bombast, stoische Auftritte und ein Humor zwischen Dada und Anti-Pop.

Der Song eroberte die ausländichen Charts, wurde unzählige Male zitiert, gecovert und kommerziell genutzt. Was viele anfangs für Blödelei hielten, entpuppt sich als präziser Geniestreich.

Der Hit blieb – die Band ging

Der Erfolg hatte jedoch seinen Preis: Der plötzliche Ruhm führte zu Spannungen, 1986 trennte sich die Band. Krawinkel starb 2014, Behrens 2016.

Stephan Remmler, der kreative Kopf von Trio, setzte seine Karriere als Solokünstler und Songwriter fort und lebt heute zurückgezogen in Basel und auf Lanzarote.

Warum «Da Da Da» bis heute funktioniert, zeigt das Video.

