  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Manager packt aus So wollte Schlagerstar Tony Marshall seinen grössten Hit verhindern

dpa

14.6.2026 - 20:58

Was Tony Marshalls Ex-Manager über den Sänger verrät
Was Tony Marshalls Ex-Manager über den Sänger verrät. Als Sänger Tony Marshall (Mitte) im Jahr 2013 seinen 75. Geburtstag feierte, war neben seinem Sohn Marc (rechts9 auch sein Manager Herbert Nold mit von der Partie. (Archivbild)

Als Sänger Tony Marshall (Mitte) im Jahr 2013 seinen 75. Geburtstag feierte, war neben seinem Sohn Marc (rechts9 auch sein Manager Herbert Nold mit von der Partie. (Archivbild)

Bild: dpa

Was Tony Marshalls Ex-Manager über den Sänger verrät. Herbert Nold war 44 Jahre lang Marshalls Manager. In seinem Buch «Tony, die schöne Maid und Ich» erzählt er von den Anfängen, ungewöhnlichen Methoden und besonderen Promi-Begegnungen.

Herbert Nold war 44 Jahre lang Marshalls Manager. In seinem Buch «Tony, die schöne Maid und Ich» erzählt er von den Anfängen, ungewöhnlichen Methoden und besonderen Promi-Begegnungen.

Bild: dpa

Was Tony Marshalls Ex-Manager über den Sänger verrät
Was Tony Marshalls Ex-Manager über den Sänger verrät. Als Sänger Tony Marshall (Mitte) im Jahr 2013 seinen 75. Geburtstag feierte, war neben seinem Sohn Marc (rechts9 auch sein Manager Herbert Nold mit von der Partie. (Archivbild)

Als Sänger Tony Marshall (Mitte) im Jahr 2013 seinen 75. Geburtstag feierte, war neben seinem Sohn Marc (rechts9 auch sein Manager Herbert Nold mit von der Partie. (Archivbild)

Bild: dpa

Was Tony Marshalls Ex-Manager über den Sänger verrät. Herbert Nold war 44 Jahre lang Marshalls Manager. In seinem Buch «Tony, die schöne Maid und Ich» erzählt er von den Anfängen, ungewöhnlichen Methoden und besonderen Promi-Begegnungen.

Herbert Nold war 44 Jahre lang Marshalls Manager. In seinem Buch «Tony, die schöne Maid und Ich» erzählt er von den Anfängen, ungewöhnlichen Methoden und besonderen Promi-Begegnungen.

Bild: dpa

Rekordträchtige 44 Jahre lang begleitete Manager Herbert Nold die Schlagerlegende Tony Marshall. In seinem Buch erzählt er von den Anfängen, ungewöhnlichen Methoden und Promi-Begegnungen.

DPA

14.06.2026, 20:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tony Marshall wollte seinen späteren Hit «Schöne Maid» um jeden Preis verhindern und trank sich vor der Aufnahme absichtlich Alkohol.
  • Wie sein langjähriger Manager Herbert Nold verrät, hoffte der Sänger, wegen seines Zustands aus dem Tonstudio geworfen zu werden.
  • Der Plan scheiterte und in der Folge entwickelte sich «Schöne Maid» zu Marshalls grösstem Erfolg.
Mehr anzeigen

Mit einer ordentlichen Portion Alkohol hat Schlagerstar Tony Marshall (1938 bis 2023) zu Beginn seiner Karriere versucht, seinen wohl grössten Hit «Schöne Maid» zu verhindern.

«So einen Mist singe ich nicht», habe der ausgebildete Opernsänger geschrien und sei dann wütend ins Lokal im Erdgeschoss des Tonstudios verschwunden, schildert sein langjähriger Manager Herbert Nold im kürzlich erschienen Buch «Tony, die schöne Maid und Ich».

«Dort trank er ein, zwei Flaschen Rotwein, bis er richtig betrunken war. Mit voller Absicht», wie der heute 86-jährige Nold es beschreibt. «Er dachte tatsächlich, wenn er besoffen ist und völlig daneben singt, schmeisst Jack White ihn raus und er muss diesen ihm verhassten Titel nicht singen.»

Er wurde 85. Schlagersänger Tony Marshall ist tot

Er wurde 85Schlagersänger Tony Marshall ist tot

Aber Musikproduzent White habe die Aufnahme durchgezogen. «Der Punkt war: Wenn man eine ausgebildete Stimme wie Tony Marshall hat, dann ist es wohl gar nicht möglich, schlecht zu singen», stellt Nold fest. Jedenfalls sei die Aufnahme gelungen und «Schöne Maid» im Kasten gewesen.

Vor dem ersten Auftritt runtergehandelt

44 Jahre lang war Nold Marshalls Manager. «Kein anderer hat jemals einen einzelnen Künstler so lange vertreten wie ich Tony Marshall. Ich hatte damit einen Weltrekord aufgestellt.»

Dafür hängte er seine Karriere als Polizeibeamter an den Nagel, wie er in dem Buch beschreibt. Und nicht nur das: Die Zusammenarbeit mit Marshall und anderen Künstler*innen führte ihn quasi um die Welt.

Das Buch «Tony, die schöne Maid und Ich» ist eine Art Autobiografie, die sich in erster Linie an der gemeinsamen Zeit mit Marshall entlanghangelt.

Darin verrät Nold unter anderem, dass ein Auftritt bei einem Sportfest im Juni 1970 das erste Engagement gewesen sei, das er – damals noch nicht als sein Manager – Marshall verschafft habe. «Er wollte 500 Deutsche Mark Gage haben, ich handelte ihn auf 250 runter.» 

Streifzug durch Jahrzehnte deutscher Musikgeschichte

Jahre später wiederum habe er sich sogar einmal als Tony Marshall selbst ausgegeben und Autogramme verteilt. Immer wieder profitierte er von seinem Wissen, das er im Polizeidienst bei der Kripo erlernt hatte.

Aber auch die gesundheitlichen Folgen des teils stressigen Manager-Alltags spart der Autor nicht aus.

Bötschi fragt BAP-Sänger. Wolfgang Niedecken: «Seit dem Schlaganfall mache ich nicht mehr jeden Scheiss mit»

Bötschi fragt BAP-SängerWolfgang Niedecken: «Seit dem Schlaganfall mache ich nicht mehr jeden Scheiss mit»

Die Lektüre der mehr als 300 Seiten gleicht einem Streifzug durch Jahrzehnte deutscher Musikgeschichte.

Neben alten TV-Sendungen wie der «ZDF-Hitparade» und «Disco» sowie Urgesteinen wie Dieter Thomas Heck, Roberto Blanco und Frank Elstner taucht auch Lena Meyer-Landrut auf. Gespickt ist das Buch, das Nold mit Journalistin Andrea Röthe verfasst hat, mit vielen Fotos. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

12.11.2025

Mehr aus dem Ressort

Bötschi fragt Florian Ast. «Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»

Bötschi fragt Florian Ast«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»

«Zum Fremdschämen». Schlagerstar Katja Ebstein irritiert mit «Fernsehgarten»-Auftritt

«Zum Fremdschämen»Schlagerstar Katja Ebstein irritiert mit «Fernsehgarten»-Auftritt

Ewiger Abschied. Peter Kraus (87) geht schon wieder auf «letzte» Tour – warum Stars nie aufhören

Ewiger AbschiedPeter Kraus (87) geht schon wieder auf «letzte» Tour – warum Stars nie aufhören

Meistgelesen

So hat deine Gemeinde abgestimmt
«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»
Drei Faktoren entscheiden die Abstimmung – einer wird für die SVP zum Bumerang
Jetzt rechnet Mitte-Bürgin mit der SVP ab und sagt, was folgen muss
Käfigkampf vor dem Weissen Haus statt Geburtstagskuchen