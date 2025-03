So zerstörten Ruhm und Geld das Leben von Nick und Aaron Carter

Nick Carter und die Backstreet Boys zierten in den 90er-Jahren die Kinderzimmer von Millionen Teenagern. (Archivbild) dpa

Nick und Aaron Carter waren in den 90er-Jahren Schwarm von Millionen Teenagern. Eine Dokumentation zeigt nun die Schattenseiten ihres weltweiten Ruhms.

Nick und Angel Carter sprechen in der Doku «The Carters» über ihre schwierige Kindheit und wie Ruhm und Geld ihre Familie zerstörten.

Die Familie Carter erlitt mehrere tragische Verluste: Aaron Carter starb 2022, Schwester Leslie 2012 und Bobbie Jean 2023 – jeweils mutmasslich durch Überdosen.

Die am 15. April auf Paramount+ erscheinende Doku beleuchtet die dunklen Seiten des Showbusiness und die familiären Dynamiken hinter den Tragödien. Mehr anzeigen

Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (45) und seine Schwester Angel (37) kommen in der Dokumentation «The Carters» über die Kindheit und die Karrieren von Nick und Aaron Carter zu Wort.

«Das ist, was hinter den Kulissen geschah. Hier ist die Wahrheit», sagt Angel Carter in einem Trailer zu der Doku, die am 15. April bei Paramount+ erscheinen soll. «Ruhm und Geld hat unsere Familie zerstört», sagt Nick Carter in dem Trailer.

Angel Carter ist die Zwillingsschwester von Aaron Carter, der am 6. November 2022 in seinem Haus im kalifornischen Lancaster leblos in der Badewanne entdeckt worden war.

Der Sänger feierte Ende der 90er-Jahre als Teeniestar mit Hits wie «Crush On You» und «Aaron's Party» grosse Erfolge. Danach waren viele Comebackversuche erfolglos verlaufen. Carter hatte immer wieder mit psychischen Problemen sowie Medikamenten- und Drogensucht gekämpft.

Angel und Nick Carter verloren drei Geschwister

Aaron ist nicht das einzige Kind, dass die Familie Carter früh verlor: 2012 starb Schwester Leslie Carter, ebenfalls im Popmusik-Geschäft unterwegs, im Alter von 25 Jahren, Berichten zufolge an einer Medikamenten-Überdosis.

2023 starb Schwester Bobbie Jean im Alter von 41 Jahren – auch hier soll eine Überdosis die Todesursache sein.

Der Film soll die Dynamiken enthüllen, die zum Tod der Geschwister führten – und den wahren Preis für Ruhm zeigen.

