Phil Collins spricht in einem Interview über seinen Gesundheitszustand, der ihn dazu zwang, seine Karriere zu beenden. Nicht nur tritt der Sänger nicht mehr auf, sondern hat er auch die Lust verloren, Musik zu machen.

Der 74-Jährige leidet unter Taubheit in den Händen und eingeschränkter Mobilität, was ihn daran hindert, Schlagzeug zu spielen.

2022 absolvierte er mit seiner Band Genesis eine Abschiedstournee, bei deren Konzerte er sitzend auftrat. Mehr anzeigen

Phil Collins (74), einst ein gefeierter Bühnenstar, sieht sich seit Jahren mit erheblichen gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert. In einem Interview mit dem «Mojo»-Magazin sprach der Musiker nun offen über seinen Gesundheitszustand und die Auswirkungen, die dieser auf seine Karriere hatte.

Der frühere Frontmann von Genesis erklärte, dass seine körperlichen Beschwerden nicht nur seine Fähigkeit, Musik zu machen, beeinträchtigen, sondern auch seine Motivation. «Ich denke oft darüber nach, ins Studio zu gehen und zu schauen, was passiert, aber ich habe keine Lust mehr darauf», sagt der 74-Jährige.

Weiter betont der Sänger im Gespräch mit «Mojo»: «Die Sache ist die, ich war krank, ich meine, sehr krank.»

Abschiedstournee mit Genesis

Dass Collins an Taubheit in den Händen leidet, ist schon länger bekannt. Dabei handelt es sich um die Folge einer Operation an Rücken und Halswirbeln im Jahr 2009.

Ausserdem hat sich in den letzten Jahren seine Mobilität stark verschlechtert – er ist mittlerweile auf einen Gehstock angewiesen.

Vor einer Weile offenbarte er zudem Schwierigkeiten beim Schlagzeugspielen zu haben. «Ich würde es gerne tun, aber ich kann kaum noch einen Drumstick halten», erklärte er damals.

Auch in der Dokumentation «Phil Collins: Drummer First», die erst vor kurzem auf YouTube erschienen ist, spricht der Musiker über seinen Gesundheitszustand und wie sehr es ihn beschäftigt, nicht mehr Schlagzeug spielen zu können.

Collins könne oft immer noch nicht glauben, nicht mehr Schlagzeug spielen zu können. Der Musiker meint: «Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Schlagzeug zu spielen. Plötzlich nicht mehr in der Lage dazu zu sein, ist ein Schock.»

Im Jahr 2022 ging Collins mit Genesis auf eine Abschiedstournee. Aufgrund seiner Beschwerden musste er während der Konzerte sitzen. An den Drums sprang sein Sohn Nic Collins (23) ein.

