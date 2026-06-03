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Mit 75 Jahren Trauer um Peabo Bryson: Disney-Star und Duettpartner von Céline Dion gestorben

dpa

3.6.2026 - 07:58

Soul-Sänger Peabo Bryson tot
Soul-Sänger Peabo Bryson tot. Peabo Bryson und Céline Dion gewannen für Disney-Duet einen Grammy. (Archivbild)

Peabo Bryson und Céline Dion gewannen für Disney-Duet einen Grammy. (Archivbild)

Bild: dpa

Soul-Sänger Peabo Bryson tot. Bryson sang auch «A Whole New World» im Disney-Film «Aladdin». (Archivbild)

Bryson sang auch «A Whole New World» im Disney-Film «Aladdin». (Archivbild)

Bild: dpa

Soul-Sänger Peabo Bryson tot
Soul-Sänger Peabo Bryson tot. Peabo Bryson und Céline Dion gewannen für Disney-Duet einen Grammy. (Archivbild)

Peabo Bryson und Céline Dion gewannen für Disney-Duet einen Grammy. (Archivbild)

Bild: dpa

Soul-Sänger Peabo Bryson tot. Bryson sang auch «A Whole New World» im Disney-Film «Aladdin». (Archivbild)

Bryson sang auch «A Whole New World» im Disney-Film «Aladdin». (Archivbild)

Bild: dpa

Duette für die Disney-Filme «Die Schöne und das Biest» sowie «Aladdin» brachten seine samtweiche Stimme bestens zur Geltung – und machten Peabo Bryson bekannt. Jetzt starb er mit 75 Jahren.

,

DPA, Carlotta Henggeler

03.06.2026, 07:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-Soulsänger Peabo Bryson ist im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Laut seiner Familie starb er im Kreis seiner Angehörigen.
  • Bryson wurde durch erfolgreiche Duette mit Sängerinnen wie Céline Dion bekannt und erhielt den Spitznamen «Voice of Love». Seine samtweiche Stimme prägte zahlreiche Liebesballaden.
  • Für die Disney-Songs «Beauty and the Beast» und «A Whole New World» gewann er grosse Anerkennung. Die Hits machten ihn weltweit bekannt und brachten ihm Grammy-Erfolge ein.
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Der US-amerikanische Soulsänger Peabo Bryson, unter anderem bekannt für sein Duett mit Céline Dion aus dem Disney-Film «Die Schöne und das Biest», ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot.

Wie der US-Sender «CNN» und der britische Sender «BBC» aus einer Mitteilung der Familie zitierte, starb er im Alter von 75 Jahren am Dienstagabend – «umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner engsten Vertrauten».

Seine Familie habe bestätigt, dass der 75-Jährige in einem Spital an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben sei, berichtete die «New York Times». Am Sonntag hatten das Branchenblatt «Variety» und das US-Promiportal «People» unter Berufung auf einen Sprecher berichtet, dass der Sänger einen Schlaganfall erlitten habe.

Auftritte mit Céline Dion und Whitney Houston

Bryson habe vor allem für seine Duette mit bekannten Interpretinnen wie der Kanadierin Céline Dion, die die Charts stürmten, den Spitznamen «Stimme der Liebe» (Voice of Love) erhalten, schrieb die «New York Times» weiter.

inen Grammy bekam er unter anderem für den Titelsong des Walt-Disney-Films «Die Schöne und das Biest». Mit dem Lied «A Whole New World» aus dem Soundtrack des Disney-Films «Aladdin» stiess er Whitney Houston von der Spitze der US-Charts.

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