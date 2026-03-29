Star-Trompeter bricht live im TV zusammen

Schock bei Live-Auftritt im ORF: Star-Trompeter Toni Maier ist am Samstagabend während der Volksmusik-Sendung «Mei liabste Weis» in Puch bei Weiz (Steiermark) zusammengebrochen. Der 77-Jährige ist am Abend gegen 21.15 Uhr vor laufender Kamera und Publikum kollabiert. Es bestand der Verdacht auf einen Herzinfarkt.
Der Vorfall ereignete sich mitten in seinem Auftritt – genau in dem Moment, als Maier den «Erzherzog-Johann-Jodler» spielte.
Der Musiker griff sich ans Herz und erklärte: «Mein Defibrillator hat sich eingeschaltet». Toni Maier wurde gleich von Sanitätern vor Ort versorgt.
Rund 15 Minuten später konnte TV-Moderator Franz Posch Entwarnung geben: Maier sei wieder ansprechbar und werde weiterhin medizinisch betreut, das berichtet die österreichische Kronenzeitung.