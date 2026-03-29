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Schock in Volksmusik-Show Star-Trompeter bricht live im TV zusammen

Carlotta Henggeler

29.3.2026

Schreckensmoment in der TV-Show «Mei liabste Weis». Trompeter Toni Maier hatte Herzprobleme.
Schreckensmoment in der TV-Show «Mei liabste Weis». Trompeter Toni Maier hatte Herzprobleme.
Screenshot ORF

Schockmoment im Live-TV: In der Volksmusik-Show «Mei liabste Weis» bricht Trompeter Toni Maier am Samstagabend vor laufender Kamera zusammen – offenbar wegen eines Herzinfarkts.

Carlotta Henggeler

29.03.2026, 07:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 77-jährige Star-Trompeter Toni Maier bricht während eines Live-Auftritts in der ORF-Volksmusikshow «Mei liabste Weis» plötzlich zusammen.
  • Ursache war ein Herzproblem. Maier selbst berichtet, dass sich sein Defibrillator aktiviert habe.
  • Sanitäter versorgen ihn umgehend. Wenig später gibt der Moderator Entwarnung: Maier ist wieder ansprechbar.
Mehr anzeigen

Schock bei Live-Auftritt im ORF: Star-Trompeter Toni Maier ist am Samstagabend während der Volksmusik-Sendung «Mei liabste Weis» in Puch bei Weiz (Steiermark) zusammengebrochen. Der 77-Jährige ist am Abend gegen 21.15 Uhr vor laufender Kamera und Publikum kollabiert. Es bestand der Verdacht auf einen Herzinfarkt.

Der Vorfall ereignete sich mitten in seinem Auftritt – genau in dem Moment, als Maier den «Erzherzog-Johann-Jodler» spielte.

Der Musiker griff sich ans Herz und erklärte: «Mein Defibrillator hat sich eingeschaltet». Toni Maier wurde gleich von Sanitätern vor Ort versorgt. 

Rund 15 Minuten später konnte TV-Moderator Franz Posch Entwarnung geben: Maier sei wieder ansprechbar und werde weiterhin medizinisch betreut, das berichtet die österreichische Kronenzeitung

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