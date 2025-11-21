Gary «Mani» Mounfield prägte mit seinem Bassspiel den Sound von The Stone Roses und Primal Scream. imago/ZUMA Press

Gary «Mani» Mounfield, Bassist der Bands The Stone Roses und Primal Scream, ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Das gab sein Bruder auf Facebook bekannt.

Gary «Mani» Mounfield, Bassist der britischen Bands The Stone Roses und Primal Scream, ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Sein Bruder Greg Mounfield bestätigte den Tod am Donnerstag auf Facebook. Angaben zur Todesursache gibt es bislang nicht.

Sein Bandkollege Ian Brown postete auf X: «Ruhe in Frieden Mani». Liam Gallagher von Oasis schrieb: «Komplett schockiert und völlig am Boden zerstört, als ich die Neuigkeiten über Mani, meinen Helden, gehört habe. Ruhe in Frieden.»

Mounfield wurde 1962 im nordenglischen Crumpsall geboren. Anfang der 1980er-Jahre gründete er mit John Squire und Andy Couzens die Band Fireside Chaps, aus der später The Stone Roses mit Sänger Ian Brown hervorgingen. 1989 veröffentlichte die Gruppe ihr Debütalbum, 1994 folgte die zweite Platte. Nach der Auflösung der Band 1996 wechselte Mounfield zu Primal Scream, mit denen er fünf Alben einspielte – bis The Stone Roses von 2011 bis 2017 wieder zusammenkamen.

Zwischen September 2026 und Juni 2027 wollte Mounfield auf eine Vortragsreise durch Grossbritannien gehen. Dabei plante er, auf prägende Momente seiner Karriere zurückzublicken.

Seine Ehefrau Imelda ist bereits 2023 an Krebs gestorben. Mounfield hinterlässt zwei Söhne.

