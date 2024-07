blue Music bringt Stormzy zu Dir ins Wohnzimmer. Der 30-jährige UK-Grime-Rapper bringt heute den Gurten zum beben. Das Konzert wird am Mittwoch, 17. Juli um 23.00 Uhr übertragen.

blue News Redaktion Martina Stadelmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Gurtenfestival findet in diesem Jahr vom 17. bis 20. Juli statt.

Dieses Jahr spielen auf dem Berner Hausberg unter anderem Peter Fox, Stormzy, Justice, Patent Ochsner, Burna Boy und Nelly Furtado.

Das Konzert von Stormzy überträgt blue Music heute Dienstag, ab 21.30 Uhr, im Free TV auf blue Zoom oder hier im Stream auf blue News und auf der blue News App. Mehr anzeigen

Genau zehn Jahre ist es her, seit UK-Grime-Wunder Stormzy seine erste Indy-EP released hat. Der UK-Grime-Rapper ist aber spätestens seit seinem Album Gang Signs & Prayer (2017) auch in der Schweiz kein Unbekannter mehr, wie seine Auftritte am Openair Frauenfeld schon mehrmals bewiesen haben. Stormzy lässt mit seinen legendären Live-Shows die Menschenmenge durchdrehen.

Gurtenfestival Auf dem Berner Hausberg findet vom 17. bis 20. Juli 2024 das 41. Gurtenfestival statt. Bei der diesjährigen Ausgabe werden unter anderem Patent Ochsner, Peter Fox, Justice und Burna Boy die Stimmung anheizen. blue Music berichtet live vom Gurten, zeigt dir alle Highlights rund um Stars und Shows und überträgt einige der besten Konzerte live im Stream! liveit.ch / Dominic Bruegger

Auch deshalb ist für den Gig am Eröffnungstag des Gurtens eine starke Performance vom 30-jährigen Main Act zu erwarten. Der Grime-Rapper, der heute die Schlagzeilen in seiner Heimat wegen der Trennung von seiner Langzeitfreundin Maya Jama prägt, stammt aus Croyden, einem Stadtteil Südlondons. Mit vollständigem Namen heisst er Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo.

Sein erstes Album war das erste Grime-Album überhaupt, das es auf Platz eins der britischen Charts geschafft hat. Die Erwartungen an das Live-Konzert am Eröffnungstag des Gurtenfestivals können also hoch gesteckt werden.

Die folgenden Acts kannst du (fast) live vom Gurtenfestival verfolgen:

Aktuelles Liveprogramm des Gurtenfestivals* 17. Juli, 23.00 Uhr: Stormzy

18. Juli, 19.15 Uhr: Valentino Vivace

18. Juli, 22.45 Uhr: Nemo

19. Juli, 22.30 Uhr: Patent Ochsner

20. Juli, 18.30 Uhr: To Athena, 21.30 Uhr: Manillio

21. Juli, 20.15 Uhr: Leila, 21.30 Uhr: Dabu Fantastic Mehr anzeigen

* Änderungen vorbehalten. Weitere Konzerte werden laufend ergänzt. Um einen reibungslosen Programmablauf zu gewähren, werden gewisse Konzerte zeitversetzt gezeigt.