Stress hat als erst zweiter Schweizer Act ein «MTV-Unplugged»-Konzert gespielt. Am Openair Gampel präsentiert er die aufwändige Show. blue Music überträgt das Konzert ab 19 Uhr hier im Stream.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag tritt der Lausanner Rapper Stress mit seiner «MTV-Unplugged»-Show am Openair Gampel auf.

blue Music überträgt das Konzert heute Abend, 19 Uhr, im Free-TV auf blue Zoom und hier im Stream auf blue News. Mehr anzeigen

Es ist so etwas wie der Ritterschlag in der Musikbranche: Ein «MTV-Unplugged»-Konzert. Nach Patent Ochsner ist Rapper Stress als erst zweitem Schweizer Act genau diese Ehre zuteil geworden. Und dies just zu seinem 20-jährigen Jubiläum.

Blut, Schweiss, Tränen und eine Stange Geld stecken hinter jeder «MTV Unplugged»-Produktion. So scheint es auch nichts als richtig, dass der Lausanner Rapper mit der aufwändigen Show auf Tour ist. Dabei macht er am Sonntag halt am Openair Gampel.

Der Weg ins Oberwallis ist dir zu weit? Macht nix: blue Music überträgt das Konzert von Stress am Sonntag, 19 Uhr, im Free-TV auf blue Zoom und im Stream auf blue News.