Zwei Schweizer Künstler, zwei Stile, ein gemeinsames Projekt: Stress und ZIAN sprechen im Interview über ihre Zusammenarbeit, kreative Prozesse und das, was ihnen aktuell im Leben wichtig ist.

Sie könnten nicht verschiedener sein und doch finden sie Gemeinsamkeiten. Rapper Stress und Sänger ZIAN treten mit ihrem neuen Song «How to Heal» bei der Energy Star Night auf. blue News lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen und stellt den beiden Künstlern einige Fragen.

Wie sie sich gefunden haben, wie sie miteinander funktionieren und was genau jetzt wichtig für sie im Leben ist, siehst du im Video oben.

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