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«Wir sind zwei Emos» Stress und ZIAN – zwei Welten, ein Song und eine starke Bromance

Samuel Walder

11.4.2026

Interview_Stress_Zian_1

Interview_Stress_Zian_1

10.04.2026

Zwei Schweizer Künstler, zwei Stile, ein gemeinsames Projekt: Stress und ZIAN sprechen im Interview über ihre Zusammenarbeit, kreative Prozesse und das, was ihnen aktuell im Leben wichtig ist.

Samuel Walder

11.04.2026, 09:01

11.04.2026, 09:22

Sie könnten nicht verschiedener sein und doch finden sie Gemeinsamkeiten. Rapper Stress und Sänger ZIAN treten mit ihrem neuen Song «How to Heal» bei der Energy Star Night auf. blue News lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen und stellt den beiden Künstlern einige Fragen. 

Wie sie sich gefunden haben, wie sie miteinander funktionieren und was genau jetzt wichtig für sie im Leben ist, siehst du im Video oben. 

Mehr von der Energy Star Night

Fans freuen sich auf die Energy Star Night

Fans freuen sich auf die Energy Star Night

Die Fans sind zahlreich aus der ganzen Schweiz angereist. In einer blue-News-Umfrage verraten die Fans, auf wen sie sich am meisten freuen und wie lange sie gebraucht haben, bis sie ein Ticket ergattern konnten.

10.04.2026

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