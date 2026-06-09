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Brite gewann Grammy Songwriter von Dua Lipa und Khalid erstochen aufgefunden

Noemi Hüsser

9.6.2026

Talay Riley im Jahr 2011. Der britische Songwriter arbeitete im Laufe seiner Karriere an Songs für Künstler*innen wie Dua Lipa, Britney Spears, Khalid und H.E.R. mit.
Talay Riley im Jahr 2011. Der britische Songwriter arbeitete im Laufe seiner Karriere an Songs für Künstler*innen wie Dua Lipa, Britney Spears, Khalid und H.E.R. mit.
IMAGO/Avalon.red

Der britische Songwriter und Grammy-Gewinner Talay Riley ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Die Londoner Polizei fand ihn am Freitagmorgen mit Stichverletzungen in East London und ermittelt wegen Mordes.

Noemi Hüsser

09.06.2026, 09:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der britische Songwriter und Grammy-Gewinner Talay Riley ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Die Polizei ermittelt wegen Mordes.
  • Drei Personen wurden festgenommen. Ein Mann kam gegen Kaution frei, zwei weitere Verdächtige wurden ohne weitere Massnahmen entlassen.
  • Riley schrieb Hits für Künstler*innen wie Dua Lipa, Britney Spears und Khalid. Für seine Arbeit am Debütalbum von H.E.R. erhielt er einen Grammy.
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Der 35-jährige britische Songwriter und Grammy-Gewinner Talay Riley ist gestorben. Das gab seine Familie in den sozialen Medien bekannt.

Die Londoner Polizei schrieb in einer Mitteilung, Riley sei am Morgen des 5. Juni in East London mit Stichverletzungen aufgefunden und noch am Tatort für tot erklärt worden. Sie ermittelt wegen Mordes.

«Er berührte unzählige Menschen»

Drei Personen wurden laut Polizei festgenommen. Ein 27-jähriger Mann kam gegen Kaution frei. Ein 24-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau wurden nach Befragungen ohne weitere Massnahmen entlassen.

Riley schrieb unter anderem an Dua Lipas Hit «Last Dance», Britney Spears' «Clumsy», Khalids «Young Dumb & Broke», Jessie Js «Who’s Laughing Now» sowie Songs von Jason Derulo und Nick Jonas mit.

Seinen grössten Erfolg feierte er mit H.E.R.s Song «Lights On». Für seine Arbeit am Debütalbum der US-Sängerin erhielt Riley einen Grammy, nachdem das Werk 2019 als bestes R&B-Album ausgezeichnet worden war.

Seine Familie schrieb in den sozialen Medien, Riley – mit bürgerlichem Namen Mark Orabiyi – habe «von ganzem Herzen geliebt, gab grosszügig und berührte unzählige Menschen durch sein Talent, seine Güte und seine Lebensfreude».

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