Letzte Woche ist Ozzy Osbourne gestorben. Am Mittwoch findet in Birmingham ein öffentlicher Trauerzug statt.

Redaktion blue News Dominik Müller

In der englischen Stadt Birmingham nehmen am Mittwoch ab 14 Uhr die Fans vom verstorbenen «Prince Of Darkness», Ozzy Osbourne, Abschied.

Um 14 Uhr startet der öffentliche Trauerzug an der Broad Street, die zur Black Sabbath Brücke führt. Das Denkmal, das über dem Birmingham Kanal liegt, wurde 2019 offiziell der Band gewidmet.

Den Trauerzug kannst du oben im Livestream verfolgen.

Wie kaum ein anderer Sänger prägte Ozzy Osbourne die Welt des Hardrock und Heavy Metal – mit seiner Musik, aber auch mit Skandalen. So biss er im Januar 1982 bei einem seiner Konzerte einer Fledermaus auf der Bühne den Kopf ab. Er hatte es für ein Spielzeug gehalten. Schliesslich warfen Fans während seiner «Diary Of A Madman»-Tournee immer wieder mal Dinge auf die Bühne. Erst als er zugebissen hatte, merkte Osbourne, dass das Tier echt war.