  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«The End of an Era» Taylor Swift kündigt Mini-Dokuserie und Konzertfilm an

SDA

14.10.2025 - 09:58

Taylor Swift zeigt sich nach dem Album-Erfolg bald auch auf dem Bildschirm – mit exklusivem Material ihrer «Eras»-Tour.
Taylor Swift zeigt sich nach dem Album-Erfolg bald auch auf dem Bildschirm – mit exklusivem Material ihrer «Eras»-Tour.
Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Neues Album, neue Rekorde – und nun Streaming-Nachschub: Taylor Swift hat eine neue Mini-Dokuserie und einen neuen Konzertfilm angekündigt.

Keystone-SDA

14.10.2025, 09:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Taylor Swift veröffentlicht am 12. Dezember auf Disney+ eine sechsteilige Mini-Dokuserie und einen Konzertfilm zur «Eras»-Tour.
  • Der Film «The Eras Tour: The Final Show» zeigt ihr letztes Tour-Konzert in Vancouver im Dezember 2024.
  • Ihr neues Album «The Life of a Showgirl» sowie die Single «The Fate of Ophelia» erreichten Platz eins der deutschen Charts.
Mehr anzeigen

Gerade erst hat Taylor Swift ein neues Album veröffentlicht – jetzt dürfen sich Fans auf die nächsten Highlights der US-Musikerin freuen.

Die Sängerin hat eine neue Mini-Dokuserie und einen neuen Konzertfilm angekündigt. Beides werde ab dem 12. Dezember beim Streaming-Anbieter Disney+ zu sehen sein, teilte die 35-jährige Musikerin via Instagram mit.

Bei dem Film «Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show» handele es sich um eine Aufnahme des letzten Konzerts der Welttournee des Stars im kanadischen Vancouver im Dezember 2024.

«The Death of a Showgirl, das Leben einer Kapitalistin». Taylor Swift spaltet mit neuem Album – die Kritik in 4 Punkten

«The Death of a Showgirl, das Leben einer Kapitalistin»Taylor Swift spaltet mit neuem Album – die Kritik in 4 Punkten

Die Serie «The End of an Era» zeige Aufnahmen hinter den Kulissen der Tour. Sie bestehe aus sechs Teilen, von denen zwei am 12. Dezember veröffentlicht werden sollen und jeweils zwei weitere in den zwei folgenden Wochen.

Swift hatte erst kürzlich ihr neues Album «The Life Of A Showgirl» veröffentlicht. In Deutschland legte das Album einen Rekordstart hin. Sowohl das Album «The Life of a Showgirl» als auch die darauf enthaltene Single «The Fate of Ophelia» landeten in dieser Woche auf Platz eins der deutschen Album- und Single-Charts.

Mehr aus dem Ressort

Nemo über Tourstart in Kiew: «Sorgen mache ich mir keine – es ist das Mindeste, was ich tun kann»

Nemo über Tourstart in Kiew: «Sorgen mache ich mir keine – es ist das Mindeste, was ich tun kann»

Der Tourstart von Nemos Tour 2025 ist in Kiew. Mit dem Debütalbum im Gepäck reist Nemo in die ukrainische Hauptstadt. Schiss? «Sorgen mache ich mir keine», sagt Nemo zu blue News. Dorthin zu reisen, sei das Mindeste, was Nemo tun könne.

09.10.2025

Meistgelesen

Trump ziert Magazin-Cover – und regt sich auf +++ Obama spricht über Einsatz der Nationalgarde
Im Ausland gefeiert, doch daheim läuft es für Trump gar nicht rund
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter verliert einen ihrer Brüder
Nur wenige Mieter verlangen tiefere Mieten – Sparpotential bleibt ungenutzt
Entführung von Impfchef Berger: Obergericht spricht Polizei frei

Mehr Entertainment

«Musste Müllwagen ausweichen». Alec Baldwin crasht Auto seiner Frau in einen Baum

«Musste Müllwagen ausweichen»Alec Baldwin crasht Auto seiner Frau in einen Baum

«Dieser Roman ist ein Ereignis». Zürcherin Dorothee Elmiger gewinnt Deutschen Buchpreis

«Dieser Roman ist ein Ereignis»Zürcherin Dorothee Elmiger gewinnt Deutschen Buchpreis

blue News empfiehlt. Streaming-Tipps der Woche

blue News empfiehltStreaming-Tipps der Woche