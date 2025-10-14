Taylor Swift zeigt sich nach dem Album-Erfolg bald auch auf dem Bildschirm – mit exklusivem Material ihrer «Eras»-Tour. Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Neues Album, neue Rekorde – und nun Streaming-Nachschub: Taylor Swift hat eine neue Mini-Dokuserie und einen neuen Konzertfilm angekündigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Taylor Swift veröffentlicht am 12. Dezember auf Disney+ eine sechsteilige Mini-Dokuserie und einen Konzertfilm zur «Eras»-Tour.

Der Film «The Eras Tour: The Final Show» zeigt ihr letztes Tour-Konzert in Vancouver im Dezember 2024.

Ihr neues Album «The Life of a Showgirl» sowie die Single «The Fate of Ophelia» erreichten Platz eins der deutschen Charts.

Gerade erst hat Taylor Swift ein neues Album veröffentlicht – jetzt dürfen sich Fans auf die nächsten Highlights der US-Musikerin freuen.

Die Sängerin hat eine neue Mini-Dokuserie und einen neuen Konzertfilm angekündigt. Beides werde ab dem 12. Dezember beim Streaming-Anbieter Disney+ zu sehen sein, teilte die 35-jährige Musikerin via Instagram mit.

Bei dem Film «Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show» handele es sich um eine Aufnahme des letzten Konzerts der Welttournee des Stars im kanadischen Vancouver im Dezember 2024.

Die Serie «The End of an Era» zeige Aufnahmen hinter den Kulissen der Tour. Sie bestehe aus sechs Teilen, von denen zwei am 12. Dezember veröffentlicht werden sollen und jeweils zwei weitere in den zwei folgenden Wochen.

Swift hatte erst kürzlich ihr neues Album «The Life Of A Showgirl» veröffentlicht. In Deutschland legte das Album einen Rekordstart hin. Sowohl das Album «The Life of a Showgirl» als auch die darauf enthaltene Single «The Fate of Ophelia» landeten in dieser Woche auf Platz eins der deutschen Album- und Single-Charts.

