  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Anschlag auf Fans Taylor Swift vergiesst bittere Tränen in TV-Doku

Bruno Bötschi

15.12.2025

«Wir hatten eine Reihe von gewalttätigen, beängstigenden Vorfällen während der Tournee»: Taylor Swift.
«Wir hatten eine Reihe von gewalttätigen, beängstigenden Vorfällen während der Tournee»: Taylor Swift.
Bild: Daniel Deslover/Zuma Press/dpa

Grosse Emotionen bei Taylor Swift: In einer neuen TV-Dokumentation spricht der US-amerikanische Popstar über den Messerangriff auf eine Tanzparty in der englischen Stadt Southport.

Teleschau

15.12.2025, 21:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Messerangriff auf einen Taylor-Swift-Tanzkurs im englischen Southport starben im Sommer 2024 drei Kinder.
  • Wie sehr die Bluttat den US-amerikanischen Popstar mitnahm, wird in der neuen Dokuserie «The End of an Era» nochmals deutlich.
  • «Wir hatten eine Reihe von gewalttätigen, beängstigenden Vorfällen während der Tournee», so Taylor Swift.
Mehr anzeigen

Drei tote Kinder zwischen sechs und neun Jahren: So lautete das blutige Zeugnis eines Taylor-Swift-Tanzkurses im Juli 2024. Ein 17-Jähriger hatte im nordenglischen Southport mit einem Messer um sich gestochen und drei der Teilnehmenden getötet.

Schon damals meldete sich Popstar Taylor Swift selbst zu Wort und schrieb in ihrer Instagram-Story, sie stehe «unter komplettem Schock».

Wie sehr die Bluttat die 36-Jährige mitnahm, wird nun nochmals deutlich. In der neuen Dokuserie «The End of an Era» (Disney+) setzt die Sängerin an: «Wir hatten eine Reihe von gewalttätigen, beängstigenden Vorfällen während der Tournee.»

Erfolgreichste Sängerin der Welt. Diese 5 Dinge musst du über die neue Taylor-Swift-Doku wissen

Erfolgreichste Sängerin der WeltDiese 5 Dinge musst du über die neue Taylor-Swift-Doku wissen

Im nächsten Moment, in dem sie auf das Tanzdrama zu sprechen kommt, bricht dann ihre Stimme. «Da waren kleine Kinder ...», schluchzt sie und lässt dann den Tränen freien Lauf. «Ich kann das gar nicht erklären.»

Swift: «Ich kriege das hin, ich werde lächeln»

Die Dokumentation schildert auch, wie Taylor Swift im Vorfeld eines Konzerts in London die Hinterbliebenen der toten Kinder traf. «Ich kriege das hin, ich werde lächeln», kündigte sie vorab an.

Trotz ihres Schmerzes wolle sie gegenüber den Familien der Verstorbenen Stärke demonstrieren.

Messerattacke in Southport. Taylor Swift: «Es waren nur kleine Kinder in einem Tanzkurs»

Messerattacke in SouthportTaylor Swift: «Es waren nur kleine Kinder in einem Tanzkurs»

Zwar sind die Treffen in der Doku selbst nicht zu sehen, Filmaufnahmen danach zeigen aber, wie mitgenommen die Sängerin nach dem Gespräch war. «Es scheint nicht so, aber ich weiss, du hast ihnen geholfen», redet ihre Mutter Andrea beruhigend auf Taylor Swift ein.

«Ich lebe in einer Realität, die meistens sehr unwirklich ist», reflektiert Swift daraufhin ihre Rolle. Gleichzeitig zeigt sie sich überzeugt: «Aber es ist mein Job, mit diesen Gefühlen umgehen zu können und dann sofort für das Konzert den Schalter umzulegen. So muss es einfach sein.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.

09.10.2025

Mehr zum Thema

«The Life of a Showgirl». Das ist bisher über den neuen Film von Taylor Swift bekannt

«The Life of a Showgirl»Das ist bisher über den neuen Film von Taylor Swift bekannt

Entdeckt bei Check-up. Popstar Cliff Richard ist an Prostatakrebs erkrankt

Entdeckt bei Check-upPopstar Cliff Richard ist an Prostatakrebs erkrankt

Bötschi fragt Sina. «Ich erlebte mehrere Situationen, die plötzlich brenzlig zu werden drohten»

Bötschi fragt Sina«Ich erlebte mehrere Situationen, die plötzlich brenzlig zu werden drohten»

Meistgelesen

SP- und SVP-Chef streiten sich hitzig – Extra-Million gegen Femizide angenommen
Ukraine zerstört russisches U-Boot: Video zeigt Explosion, der Kreml dementiert
29-Jähriger stirbt auf Baustelle, nachdem ein Kranarm abbricht
Aufnahmen zeigen mutmasslich den Absturz der letzten Antonow An-22
Rob Reiner und Ehefrau tot – Trump sorgt mit Kommentar für Entrüstung