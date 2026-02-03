  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Klinik hatte Gegengift nicht «The Voice»-Talent stirbt nach Schlangenbiss

Lea Oetiker

3.2.2026

Ifunanya Nwangene wurde durch die Sendung «The Voice» bekannt.
Ifunanya Nwangene wurde durch die Sendung «The Voice» bekannt.
Screenshot Instagram

Die nigerianische Sängerin und frühere «The Voice»-Kandidatin Ifunanya Nwangene ist tot. Sie wurde in ihrer Wohnung von einer Kobra gebissen.

Lea Oetiker

03.02.2026, 19:51

03.02.2026, 20:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die nigerianische Sängerin Ifunanya Nwangene («Nanyah») ist mit 26 Jahren nach einem Kobrabiss gestorben.
  • In der Klinik fehlte das nötige Gegengift.
  • Sie war 2021 durch «The Voice Nigeria» bekannt geworden.
Mehr anzeigen

Die nigerianische Sängerin und ehemalige «The Voice»-Kandidatin Ifunanya Nwangene ist nach einem Schlangenbiss gestorben. Die 26-Jährige, die unter ihrem Künstlernamen «Nanyah» bekannt war, wurde in ihrer Wohnung in Abuja offenbar im Schlaf von einer Kobra gebissen.

Laut einem Bericht der BBC wachte Nwangen mit Schmerzen im Bein auf, konnte aber bald nicht mehr sprechen und hatte Schwierigkeiten zu atmen. Sie wurde in eine Klinik gebracht, doch dort fehlte eines der beiden nötigen Gegengifte. Das zweite Mittel konnte nicht rechtzeitig beschafft werden, Nwangene starb wenig später.

Nwangene hatte 2021 in der nigerianischen Ausgabe der Talentshow «The Voice» mit einer Interpretation von Rihannas «Take A Bow» Aufmerksamkeit erregt. Nach der Show veröffentlichte sie Musikvideos und plante ihr erstes Solokonzert.

Meistegelesen

Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Trump will jetzt in bestimmten Bundesstaaten die Wahlen «nationalisieren»
Ärzte pflanzen Frau falschen Embryo ein – jetzt sucht das Paar die leiblichen Eltern
Prinzessin Kate trifft überraschende Entscheidung
Mette-Marit stand Epstein näher als gedacht – und sie ist nicht die Einzige