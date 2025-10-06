Tina Turners Sohn Ike Junior ist tot

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er wurde nur 67 Jahre alt Tina Turners Sohn Ike Junior ist tot

Bruno Bötschi

6.10.2025

Sohn von Tina Turner: Ike Turner Junior starb im Alter von 67 Jahren
Sohn von Tina Turner: Ike Turner Junior starb im Alter von 67 Jahren. Ike Turner Jr. (rechts) und sein Vater Ike bei der Verleihung der Grammys im Jahr 2007.

Ike Turner Jr. (rechts) und sein Vater Ike bei der Verleihung der Grammys im Jahr 2007.

Bild: IMAGO/i Images

Sohn von Tina Turner: Ike Turner Junior starb im Alter von 67 Jahren. Rocksängerin Tina Turner starb am 24. Mai 2023 in Zürich.

Rocksängerin Tina Turner starb am 24. Mai 2023 in Zürich.

Bild: Stefan Hesse/dpa

Sohn von Tina Turner: Ike Turner Junior starb im Alter von 67 Jahren. Mit Ike Turner hat die Sängerin einen Sohn Ronnie. Tina Turner adoptierte zudem die zwei Kinder Michael und Ike, welche ihr verstorbener Ex-Mann mit in die Ehe brachte. Da Bild zeigt das Ehepaar Turner während eines Konzertes im Kongresshaus Zürich im Jahr 1975.

Mit Ike Turner hat die Sängerin einen Sohn Ronnie. Tina Turner adoptierte zudem die zwei Kinder Michael und Ike, welche ihr verstorbener Ex-Mann mit in die Ehe brachte. Da Bild zeigt das Ehepaar Turner während eines Konzertes im Kongresshaus Zürich im Jahr 1975.

Bild: Keystone

Sohn von Tina Turner: Ike Turner Junior starb im Alter von 67 Jahren
Sohn von Tina Turner: Ike Turner Junior starb im Alter von 67 Jahren. Ike Turner Jr. (rechts) und sein Vater Ike bei der Verleihung der Grammys im Jahr 2007.

Ike Turner Jr. (rechts) und sein Vater Ike bei der Verleihung der Grammys im Jahr 2007.

Bild: IMAGO/i Images

Sohn von Tina Turner: Ike Turner Junior starb im Alter von 67 Jahren. Rocksängerin Tina Turner starb am 24. Mai 2023 in Zürich.

Rocksängerin Tina Turner starb am 24. Mai 2023 in Zürich.

Bild: Stefan Hesse/dpa

Sohn von Tina Turner: Ike Turner Junior starb im Alter von 67 Jahren. Mit Ike Turner hat die Sängerin einen Sohn Ronnie. Tina Turner adoptierte zudem die zwei Kinder Michael und Ike, welche ihr verstorbener Ex-Mann mit in die Ehe brachte. Da Bild zeigt das Ehepaar Turner während eines Konzertes im Kongresshaus Zürich im Jahr 1975.

Mit Ike Turner hat die Sängerin einen Sohn Ronnie. Tina Turner adoptierte zudem die zwei Kinder Michael und Ike, welche ihr verstorbener Ex-Mann mit in die Ehe brachte. Da Bild zeigt das Ehepaar Turner während eines Konzertes im Kongresshaus Zürich im Jahr 1975.

Bild: Keystone

Ike Turner Jr., der Sohn der Musik-Legenden Tina und Ike Turner, ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Laut Medienberichten starb Turner bereits am vergangenen Samstag in einem Spital in Los Angeles.

Bruno Bötschi

06.10.2025, 07:40

06.10.2025, 08:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Adoptivsohn von Tina Turner, Ike Turner Junior, ist tot.
  • Der 67-Jährige hatte seit längerer Zeit gesundheitliche Probleme und unter anderem mit Herzproblemen zu kämpfen.
  • Laut einem Bericht des US-Newsportals TMZ soll Turner vor wenigen Wochen zudem einen Schlaganfall erlitten haben.
Mehr anzeigen

Ike Turner Junior ist tot.

Der Adoptivsohn der 2023 verstorbenen Rocklegende Tina Turner starb am vergangenen Samstag, 4. Oktober, in einem Spital in Los Angeles an Nierenversagen.

Den Tod bestätigte Tina Turners Nichte Jacqueline Bullock gegenüber dem US-Newsportal TMZ.

«Mit grosser Trauer geben wir den Tod meines Cousins Ike Turner Jr. bekannt», so Bullock. Und weiter: «Junior war für mich mehr als ein Cousin, er war eher ein Bruder, da wir zusammen in derselben berühmten Familie aufgewachsen sind.»

«Tina Turner ist die einzige Mutter, die ich je kannte»

Ike Jr. wurde 1958 als Sohn von Ike Turner Sr. und Lorraine Taylor geboren. Wenig später wurden Ike und Tina Turner ein Paar. Sie heirateten im Jahr 1962. In der Folge adoptierte Tina Turner Ike Jr. 

Musik-Ikone als Vorbild. Darum bewegt der Tod von Tina Turner so sehr

Musik-Ikone als VorbildDarum bewegt der Tod von Tina Turner so sehr

Ike Jr. wuchs mitten im hektischen Tourleben seiner berühmten Eltern auf. «Tina zog mich ab meinem zweiten Lebensjahr auf. Sie ist die einzige Mutter, die ich je gekannt habe, erklärte Ike Turner Jr. 2018 gegenüber der britischen Zeitung «Mail on Sunday».

Er sagte jedoch auch, dass seine Eltern während seiner Kindheit nur wenig in seinem Leben präsent waren: «Wir wurden von Hausangestellten aufgezogen – meine Eltern waren elf Monate im Jahr unterwegs.»

Ike Turner Jr. arbeitete als Tontechniker seiner Mutter

In jungen Jahren arbeitete Ike Jr. mit seinem Vater zusammen und betrieb unter anderem dessen Aufnahmestudio. Nach der Trennung von Tina und Ike Turner war er zudem kurzzeitig als Tontechniker für seine Mutter tätig.

2007 erhielt Ike Jr. gemeinsam mit seinem Vater einen Grammy für das Blues-Album «Risin’ With The Blues». Es war Ike Turners letztes Studioalbum – zehn Monate später starb der Musiker im von 76 Jahren an einer Überdosis Kokain.

Rock-Ikone ganz privat. Das ist das letzte Foto, das Tina Turner gepostet hat

Rock-Ikone ganz privatDas ist das letzte Foto, das Tina Turner gepostet hat

Bekannt ist, dass auch Ike Jr. immer wieder Probleme mit Drogen hatte. Kurz vor Tina Turners Tod am 24. Mai 2023 wurde er im US-Bundesstaat Texas wegen eines defekten Lichtes an seinem Auto von der Polizei angehalten.

Bei der Untersuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten Drogen. Insgesamt sollen 1,7 Gramm Crack und 0,8 Gramm Methamphetamin, auch bekannt als Crystal Meth, gefunden worden sein. 

Mehr Videos aus dem Ressort

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.

20.03.2025

Mehr zum Thema

«Verbrechen an einer Ikone». Neue Statue von Tina Turner sorgt bei Fans für Entsetzen

«Verbrechen an einer Ikone»Neue Statue von Tina Turner sorgt bei Fans für Entsetzen

«Ich bin wieder glücklich». Nach dem Tod von Tina Turner – Erwin Bach zeigt sich mit neuer Partnerin

«Ich bin wieder glücklich»Nach dem Tod von Tina Turner – Erwin Bach zeigt sich mit neuer Partnerin

Zwei Wochen vor ihrem Tod. Tina Turners Sohn Ike Jr. wurde wegen Drogenbesitzes verhaftet

Zwei Wochen vor ihrem TodTina Turners Sohn Ike Jr. wurde wegen Drogenbesitzes verhaftet

Meistgelesen

Das ist der wahre Grund, warum du im Flugzeug den Flugmodus aktivieren sollst
Luzerner IV-Bezüger kämpft vergeblich gegen Serafe-Gebühr
Tina Turners Sohn Ike Junior ist tot
Widerwillig setzt Zürich den späten Unterrichtsbeginn um
Gericht stoppt Nationalgarde-Einsatz in Oregon +++ Trump will zum 80. Geburtstag Käfigkampf vor Weissem Haus