Tina Turners Sohn Ike Junior ist tot

Ike Turner Jr., der Sohn der Musik-Legenden Tina und Ike Turner, ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Laut Medienberichten starb Turner bereits am vergangenen Samstag in einem Spital in Los Angeles.

Der Adoptivsohn von Tina Turner, Ike Turner Junior, ist tot.

Der 67-Jährige hatte seit längerer Zeit gesundheitliche Probleme und unter anderem mit Herzproblemen zu kämpfen.

Laut einem Bericht des US-Newsportals TMZ soll Turner vor wenigen Wochen zudem einen Schlaganfall erlitten haben. Mehr anzeigen

Ike Turner Junior ist tot.

Der Adoptivsohn der 2023 verstorbenen Rocklegende Tina Turner starb am vergangenen Samstag, 4. Oktober, in einem Spital in Los Angeles an Nierenversagen.

Den Tod bestätigte Tina Turners Nichte Jacqueline Bullock gegenüber dem US-Newsportal TMZ.

«Mit grosser Trauer geben wir den Tod meines Cousins Ike Turner Jr. bekannt», so Bullock. Und weiter: «Junior war für mich mehr als ein Cousin, er war eher ein Bruder, da wir zusammen in derselben berühmten Familie aufgewachsen sind.»

«Tina Turner ist die einzige Mutter, die ich je kannte»

Ike Jr. wurde 1958 als Sohn von Ike Turner Sr. und Lorraine Taylor geboren. Wenig später wurden Ike und Tina Turner ein Paar. Sie heirateten im Jahr 1962. In der Folge adoptierte Tina Turner Ike Jr.

Ike Jr. wuchs mitten im hektischen Tourleben seiner berühmten Eltern auf. «Tina zog mich ab meinem zweiten Lebensjahr auf. Sie ist die einzige Mutter, die ich je gekannt habe, erklärte Ike Turner Jr. 2018 gegenüber der britischen Zeitung «Mail on Sunday».

Er sagte jedoch auch, dass seine Eltern während seiner Kindheit nur wenig in seinem Leben präsent waren: «Wir wurden von Hausangestellten aufgezogen – meine Eltern waren elf Monate im Jahr unterwegs.»

Ike Turner Jr. arbeitete als Tontechniker seiner Mutter

In jungen Jahren arbeitete Ike Jr. mit seinem Vater zusammen und betrieb unter anderem dessen Aufnahmestudio. Nach der Trennung von Tina und Ike Turner war er zudem kurzzeitig als Tontechniker für seine Mutter tätig.

2007 erhielt Ike Jr. gemeinsam mit seinem Vater einen Grammy für das Blues-Album «Risin’ With The Blues». Es war Ike Turners letztes Studioalbum – zehn Monate später starb der Musiker im von 76 Jahren an einer Überdosis Kokain.

Bekannt ist, dass auch Ike Jr. immer wieder Probleme mit Drogen hatte. Kurz vor Tina Turners Tod am 24. Mai 2023 wurde er im US-Bundesstaat Texas wegen eines defekten Lichtes an seinem Auto von der Polizei angehalten.

Bei der Untersuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten Drogen. Insgesamt sollen 1,7 Gramm Crack und 0,8 Gramm Methamphetamin, auch bekannt als Crystal Meth, gefunden worden sein.

