«Ich habe ihre Musik geliebt»: Fans und Nachbarn trauern in Küsnacht um Tina Turner

Fans und Nachbarn haben am Donnerstag Blumen und Kerzen vor Tina Turners Villa in Küsnacht ZH gelegt. Vor dem Eingang der Villa Algonquin, in der Turner lebte, lagen am Donnerstag zahlreiche Beileidsbekundungen.

25.05.2023