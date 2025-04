«Wir haben Nic zuerst abgesagt» – Die Band über einen fast verpassten Glücksgriff Gotthard-Bassist Marc Lynn verrät bei Lässer, dass die Band Sänger Nic Maeder zuerst abgesagt hatten. 24.04.2025

Bei «Lässer» erzählen Gotthards Marc Lynn und Nic Maeder, wie ein «weinerlicher Ansatz» beinahe das Aus für Maeders Bandkarriere bedeutet hätte – und wie er die Band doch für sich gewann.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gotthard sind auf ihrer «Stereo Crush»-Tour durch Europa. Ihr gleichnamiges Album ist auf Platz eins der Schweizer Charts eingestiegen.

Sänger Nic Maeder und Bassist Marc Lynn haben beim TV-Format «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» teilgenommen und schwärmen bei Claudia Lässer vom Musiktausch mit Dodo und Co.

Zudem verrät Marc Lynn, dass nach Steve Lees Tod die Band bei der Neubesetzung zuerst Nic Maeder abgesagt haben. Mehr anzeigen

Gotthard sind wie das Gotthardmassiv: Ein Fels in der Schweizer Musiklandschaft – stark, standfest und nicht wegzudenken.

Die Tessiner Rockformation ist weit über die Grenzen bekannt und beliebt, so führt sie ihre aktuelle «Stereo Crush»-Tour durch Europa – bis nach Schweden.

Dabei hätte Gotthards Erfolgsgeschichte fast einen anderen Ausgang genommen, nach dem Bike-Unfall von Sänger Steve Lee 2010 in den USA.

Steve Lee zu ersetzten, erwies sich als fast unmögliche Challenge, erzählt Bassist Marc Lynn in der Talksendung «Lässer».

Die Band habe viele Tapes erhalten, auch eines von Nic Maeder. Lynn erzählt: «Wir haben Nic zuerst abgesagt, weil er einen Approach in der Stimme hatte, einen weinerlichen, den wir nicht geil fanden.»

Erst bei einem Treffen hat sie Nic mit seiner Stimme und Art überzeugt. Als Maeder am Piano «One Life One Soul» spielt, hat er die Gotthard-Mitglieder in der Tasche.

Ein Glückstreffer für beide Seiten. Denn Maeder ist sich bewusst, in wessen grosse Fussstapfen er tritt. Steve Lees Erbe anzutreten, braucht viel Fingerspitzengefühl. Maeder erinnert ich ans Probesingen und an Gotthards Reaktion: «Alle standen vor mir und hatten Tränen in den Augen.»

Der Australier mit Schweizer Wurzeln schafft es, die Herzen der Band und Fans für sich zu gewinnen. Er zollt Lee seinen Tribut, bleibt aber sich selbst.

Nic Maeder: «Steve Lee ist immer noch da und mit uns»

Nic Maeder bei «Lässer»: «Steve Lee ist noch bei uns» Gotthard-Sänger Nic Maeder über die grossen Fussstapfen. 24.04.2025

Gotthard spielen dieses Jahr am Moon&Stars die «Steve Lee Show by Gotthard». Eine Hommage an den verstorbenen, charismatischen Bandleader.

Nic Maeder: «Durch seine Songs ist Steve Lee noch immer bei uns.»

Was es heisst, als Band durch dick und dünn zu gehen – das verrät das Gotthard-Duo im «Lässer Talk».

Der ganze Talk mit Gotthard gibt es hier:

«Lässer» mit Marc Lynn und Nic Maeder von Gotthard 16 Nummer-1-Alben, weltweite Tourneen und Kultstatus: Gotthard feiern 35 Jahre Rockgeschichte – mit neuem Album und frischer Energie. Bei «Lässer» sprechen Sänger Nic Maeder und Bassist Marc Lynn über «Sing meinen Song» und die Europa-Tour. 24.04.2025

oder als Podcast: