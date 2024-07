blue Music bringt die Songs von To Athena und Manillio zu Dir ins Wohnzimmer: Die Konzerte der beiden Artists werden im Free TV auf blue Zoom und hier im Stream übertragen.

Samina Stämpfli Martina Stadelmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Gurtenfestival findet in diesem Jahr vom 17. bis 20. Juli statt.

Dieses Jahr spielen auf dem Berner Hausberg unter anderem Peter Fox, Stormzy, Justice, Patent Ochsner, Burna Boy und Nelly Furtado.

Das Konzert von To Athena überträgt blue Music am Samstag, ab 18.30 Uhr bzw. von Manillio ab 21.30 Uhr hier im Stream auf blue News und auf der blue News App und auf blue Zoom. Mehr anzeigen

Am ausverkauften Freitag haben auf dem Berner Hausberg Patent Ochsner, Justice, To Athena, Manilio und andere tolle Acts gespielt. To Athena hat mit ihren melancholischen Songs die Waldbühne verzaubert.

Gurtenfestival Auf dem Berner Hausberg findet vom 17. bis 20. Juli 2024 das 41. Gurtenfestival statt. Bei der diesjährigen Ausgabe werden unter anderem Patent Ochsner, Peter Fox, Justice und Burna Boy die Stimmung anheizen. blue Music berichtet live vom Gurten, zeigt dir alle Highlights rund um Stars und Shows und überträgt einige der besten Konzerte live im Stream! liveit.ch / Dominic Bruegger

Im blue Music Stream erwartet diejenigen, die am Freitag nicht am Gurtenfestival waren, also ein abwechslungsreicher Mix aus den präzisen und reflektierten Texten von Manilio und den zauberhaften Klängen von To Athena.

Die aufstrebende Schweizer Sängerin kombiniert in ihrem Musikstil Elemente aus Pop, Folk und elektronischer Musik, was ihre Lieder abwechslungsreich und fesselnd macht.

Der Solothurner Rapper Manillio spricht mit seiner Musik gesellschaftliche und persönliche Themen an. Am Konzert auf der Waldbühne hat Manillio insgesamt fünf Musikerkollegen auf die Bühne gebeten: Tommy Vercetti, Dezmond Dez, James Gruntz, Nativ und Edb.

To Athena und Manillio stehen am Gurtenfestival auf der Bühne. Das Konzert von To Athena wird ab 21.30 Uhr live übertragen, das von Manillio folgt im Anschluss. Das Beste: Du kannst die Konzerte live verfolgen – bequem vom Sofa im Free-TV auf blue Zoom oder hier im Stream.

Erlebe die besten Konzerte mit blue Music zVg Swisscom schafft mit blue Music und als Sponsorin der renommiertesten Musikfestivals in der Schweiz einzigartige Erlebnisse vor Ort, unterwegs und zu Hause. Wir begleiten zahlreiche der besten und grössten nationalen Open Airs und zeigen die Stars der Szene vor und hinter den Kulissen exklusiv auf allen unseren Kanälen: online bei blue News, auf Social Media und mit blue Zoom und blue TV auch auf dem grossen Bildschirm zu Hause.

Mehr zum Gurtenfestival