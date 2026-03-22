Tochter von Fürst Albert veröffentlicht erste Single

Jazmin Grace Grimaldi, älteste Tochter von Fürst Albert, stand als uneheliches Kind lange im Schatten der monegassischen Fürstenfamilie. Bild: imago images / PanoramiC

Bekannt wurde Jazmin Grace Grimaldi als uneheliche Tochter von Fürst Albert II. von Monaco. Jetzt veröffentlicht die 34-Jährige ihre erste Single. Die Musik erinnere sie daran, dass sie sich für ihre Existenz nicht entschuldigen müsse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jahrelang war Jazmin Grace Grimaldi vor allem als Tochter von Fürst Albert II. von Monaco bekannt. Nur wenige wussten, dass sie schon als Kind sang und schauspielerte.

Jetzt besingt die 34-Jährige auf ihrer ersten Single mit dem Titel «Cup of Tea» ihre Lebensgeschichte. Grimaldi tut dies auf Englisch und Französisch.

Jazmin Grace ist nicht das erste Familienmitglied der Grimaldis, welches sich als Sängerin versucht. Der Song «Ouragan» ihrer Tante Prinzessin Stéphanie stand 1986 an der Spitze der französischen Hitparade. Mehr anzeigen

Jazmin Grace Grimaldi, die älteste Tochter von Fürst Albert II., lebte als uneheliche Tochter lange Zeit im Schatten der monegassischen Fürstenfamilie.

Jetzt besingt die 34-Jährige auf ihrer ersten Single mit dem Titel «Cup of Tea» ihre Lebensgeschichte. Grimaldi tut dies auf Englisch und Französisch – eine Kombination, die ihr Leben zwischen den USA und Monaco widerspiegeln soll.

«Cup of Tea» ist ein Liebeslied. Für Grimaldi hat der Song auch eine grosse persönliche Bedeutung. «Jahrelang habe ich versucht, mich in Umgebungen anzupassen, die mich nicht wirklich verstanden hat», offenbart Grimaldi im Interview mit dem US-amerikanischen Magazin «People».

Und weiter: «Mir wurden oft vorgefertigte Aussendarstellungen aufgezwungen. Später musste ich Stück für Stück erforschen, um zu mir selbst zu finden und meine eigene Identität zu entdecken.»

Name ist eine Anspielung auf ihre berühmte Grossmutter

Jazmin Grace Grimaldi ist die Tochter von Immobilienmaklerin Tamara Rotolo und Fürst Albert, die 1991 ein Techtelmechtel hatten.

Neun Monate später, im März 1992, kam in der kalifornischen Stadt Palm Springs Jazmin Grace zur Welt. Der Zweitname – eine Anspielung auf ihre berühmte Grossmutter, Hollywood-Ikone Grace Kelly, die spätere Fürstin Gracia Patricia von Monaco.

Im Alter von elf Jahren traf Jazmin Grace Grimaldi ihren leiblichen Vater zum ersten Mal. Es vergingen noch drei weitere Jahre, bis Fürst Albert sie offiziell als seine Tochter anerkannte – und das erst, nachdem Tamara Rotolo eine Vaterschaftsklage eingereicht hatte.

Grimaldi: «Das Schreiben von Songs ist meine Therapie»

Als Jazmin Grace Grimaldi vor drei Wochen auf Instagram ihren Song «Cup of Tea» erstmals öffentlich ankündigte, notierte sie dazu: «Manche sagen, dass ist ‹Plötzlich Prinzessin› im wahren Leben. Aber das ist nicht meine ganze Geschichte.»

Die Musik erinnere sie immer wieder daran, dass sie sich nicht für ihre Existenz entschuldigen müsse.

Aktuell arbeitet Jazmin Grace Grimaldi an ihrem ersten Album. In der Pressemitteilung zu «Cup of Tea» heisst es dazu:

«Meine Stimme zu finden, hat mich ungemein bestärkt. Das Schreiben von Songs war schon immer meine Therapie, mein Zufluchtsort, meine Rückkehr zu mir selbst.»

Prinzessin Stephanie versuchte sich ebenfalls als Sängerin

Jazmin Grace Grimaldi ist nicht das erste Familienmitglied der Grimaldis, welches sich als Sängerin versucht. Das Debütalbum «Besoin» ihrer Tante Prinzessin Stephanie erschien 1986. Die Platte verkaufte sich über 1,5 Millionen Mal.

Die erste Single «Ouragan» wurde auch in englischer Sprache unter dem Titel «Irresistible» veröffentlicht. In Frankreich führte der Song fast drei Monate lang die Hitparade an.

Auch in der Schweiz, Deutschland und vielen anderen Ländern auf der Welt rückte das Lied in die Charts weit nach vorne. Was weniger mit den gesanglichen Qualitäten der Prinzessin zu tun hatte, als vielmehr mit ihrem royalen Promi-Faktor.

«One Love to Give», die zweite Single-Auskopplung, schaffte es mancherorts ebenfalls in die Top Ten. Als Ende der 1980er ihre zweite Tournee floppte, beendete die Prinzessin ihren Ausflug in die Musikbranche. Zumindest vorübergehend.

1991 veröffentlichte sie mit «Stephanie» ihr zweites Album. Der Erfolg blieb bescheiden.

Das Vater-Tochter-Duo zeigt sich auf roten Teppichen

In einem Interview mit dem US-amerikanischen Magazin «Harper’s Bazaar» bezeichnete Jazmin Grace Grimaldi ihr heutiges Verhältnis zu ihrem leiblichen Vater Albert als «sehr eng». In ihm habe sie die Bezugsperson gefunden, die ihr jahrelang gefehlt habe.

Und auch Albert versteckt seine älteste Tochter nicht mehr: Das Vater-Tochter-Duo zeigt sich auf roten Teppichen, Jazmin lädt gemeinsame Schnappschüsse auf Instagram hoch – auch gerne in Kombination mit ihrem Halbbruder Alexandre Grimaldi, Alberts unehelichem Sohn aus der Beziehung mit der Flugbegleiterin Nicole Coste.

Als uneheliche Kinder tragen Jazmin und Alexandre zwar keine Titel und keine offiziellen Aufgaben innerhalb der Fürstenfamilie. Nach monegassischem Recht haben sie jedoch Anspruch auf einen Teil des grossen Grimaldi-Vermögens.

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