  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ex-Spandau-Ballet-Sänger live in Zürich Tony Hadley: «Ich gebe den Fans, was sie hören wollen – die Hits!»

Carlotta Henggeler

2.11.2025

Tony Hadley kommt mit seiner Band nach Zürich. Das Foto stammt von seinem Konzert 2024 in Mantua, Italien.
Tony Hadley kommt mit seiner Band nach Zürich. Das Foto stammt von seinem Konzert 2024 in Mantua, Italien.
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Er war die Stimme von Spandau Ballet – heute füllt Tony Hadley mit seiner Fabulous TH Band die Bühnen weltweit. Am 6. November steht der Brite in Zürich auf der Bühne und erzählt blue News, warum er als Solokünstler glücklicher ist – und welche Träume noch offen sind.

Carlotta Henggeler

02.11.2025, 16:50

02.11.2025, 17:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ex-Spandau-Ballet-Sänger Tony Hadley tritt am 6. November mit seiner Fabulous TH Band in Zürich im Volkshaus auf und verspricht ein Konzert voller Hits wie «True» und «Gold».
  • Hadley betont, dass er als Solokünstler glücklicher ist als früher mit der Band.
  • Trotz Herausforderungen durch Streaming bleibt er optimistisch, liebt Live-Auftritte und träumt von einer Rolle in einem Hollywood-Blockbuster.
Mehr anzeigen

Tony, wenn du auf Tour gehst, lässt du deine Familie für längere Zeit zurück. Wie gehst du mit diesem Abschied um?

Es ist manchmal wirklich schlimm. Früher, in den USA, war ich teils drei oder vier Monate weg. Heute versuche ich, es auf vier bis sechs Wochen zu begrenzen – die meisten von uns in der Fabulous TH Band haben jüngere Kinder. Natürlich vermisse ich meine Frau und meine Kinder, aber Musik ist nun mal mein Leben. Ich liebe das Singen und Performen – es gehört einfach zum Job.

Was dürfen die Fans in Zürich erwarten?

Das Wichtigste ist: Gib den Leuten, was sie hören wollen! Niemand kommt zu einem Konzert, um zwölf Songs vom neuen Album zu hören. Die Fans wollen die Klassiker hören wie «True», «Gold», «Only When You Leave» oder «Through the Barricades». Ich spiele all die Hits – und streue zwei, drei neue Stücke ein. Hauptsache, alle haben Spass!

Wird es nicht irgendwann langweilig, dieselben Songs zu singen?

Nein, nie! Erstens sind es grossartige Songs, und zweitens ist jedes Publikum anders. Jede Show hat ihre eigene Energie. Ich liebe das!

Deine Stimme klingt immer noch unglaublich stark. Was ist dein Geheimnis?

Ich passe gut auf mich auf – Schlaf ist das Wichtigste. Und jeder junge Sänger sollte eine Gesangslehrerin oder einen Coach haben. Ich hatte das Glück, mit der kanadischen Opernsängerin Pamela Dodds zu arbeiten. Die Stimme ist wie ein Muskel: Man muss sie aufwärmen, trainieren und richtig einsetzen.

Gibt es Orte, an denen du besonders gern auftrittst?

Ehrlich gesagt, überall, wo man uns haben will! Wir sind eine eingeschworene Truppe, gute Freunde mit viel Humor. Egal ob Europa oder anderswo – wir spielen, weil wir es lieben.

Wie hat sich das Musikgeschäft seit den 80ern verändert?

Früher hast du dein Taschengeld gespart, bist in den Plattenladen gegangen, hast dir ein Album gekauft und es rauf und runter gehört – du hast die Musik geschätzt. Heute bekommst du durch Streaming alles sofort. Das ist einerseits toll, weil Musik so zugänglich ist, aber der Wert der Musik ist verloren gegangen. Zum Glück wollen die Leute wenigstens noch Live-Konzerte sehen.

Fluch oder Segen, dieses Streaming?

Beides. Es ist grossartig, weil du Musik aus aller Welt sofort hören kannst. Aber Streaming zahlt Künstlern fast nichts – gerade junge Musiker haben kaum eine Chance, davon zu leben.

Die Hitmacher von Spandau Ballet: Steve Norman, Tony Hadley und Gary Kemp (von l.n.r). Die Band nahm 1985 am «Live Aid for Africa»-Konzert im Wembley Stadium teil.  
Die Hitmacher von Spandau Ballet: Steve Norman, Tony Hadley und Gary Kemp (von l.n.r). Die Band nahm 1985 am «Live Aid for Africa»-Konzert im Wembley Stadium teil.  
IMAGO/Avalon.red

Wie war es für dich, Spandau Ballet zu verlassen – war das emotional schwierig?

Nicht wirklich. 2017 war einfach der Punkt erreicht, an dem ich wusste: Das geht so nicht mehr. Ich bin jetzt schon viel länger Solokünstler, als ich je Teil von Spandau Ballet war. Ich habe grossartige Musiker um mich, arbeite an einem neuen Big-Band-Album und toure weltweit – ich liebe, wo ich heute bin.

Welche Künstler inspirieren dich heutzutage?

Ich mag Sam Fender – er erinnert mich etwas an Bruce Springsteen. Auch Youngblood, The Wombats und Foals finde ich klasse. Bei den Frauen gefallen mir Zara Larsson, Olivia Rodrigo und Chappell Roan sehr. Aber ich wünsche mir wieder mehr starke männliche Stimmen in der Popmusik.

Gibt es noch ein Traumprojekt, das du gern machen würdest?

Ich habe schon Musicals und TV gemacht – etwa Chicago im Londoner West End. Aber ich würde liebend gern einmal in einem Hollywood-Blockbuster mitspielen. Ganz egal, ob gut oder schlecht – Hauptsache dabei! Und ja, ich wäre wohl lieber der Bösewicht (lacht).

Was möchtest du deinen Schweizer Fans sagen?

Ich freue mich riesig auf die Schweiz! Ich war schon oft hier – zum Skifahren, Wandern, einfach geniessen. Es ist ein wunderschönes Land. Also: Kommt vorbei, singt mit, habt Spass – und freut euch auf ein paar neue Songs!

Mehr Videos aus dem Ressort

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.

09.10.2025

Meistgelesen

Gigovic haut Shaqiri um und fliegt vom Platz – doch YB kann in Unterzahl beinahe vorlegen
Luzern nimmt GC auseinander – Grbic trifft ebenfalls
Ferrari geht in Lindau ZH in Flammen auf
Putins Truppen rücken in Pokrowsk vor +++ Drohnen setzen russischen Öltanker in Flammen
Coop übernimmt die Spitzenposition bei Lebensmitteln

Mehr zum Thema

Stargeigerin tritt in Zürich auf. Anne-Sophie Mutter über Roger Federer: «Da gibt es viele Parallelen»

Stargeigerin tritt in Zürich aufAnne-Sophie Mutter über Roger Federer: «Da gibt es viele Parallelen»

Gitarrengott über seine neue Rolle. Slash: «Das hat mich tatsächlich noch nie jemand gefragt»

Gitarrengott über seine neue RolleSlash: «Das hat mich tatsächlich noch nie jemand gefragt»

Gianna Nannini. «Ich würde keine berühmte Mutter wie mich wollen»

Gianna Nannini«Ich würde keine berühmte Mutter wie mich wollen»

Mehr aus dem Ressort

Schweizer Volksmusiker. Trauffer: «Eine grössere Katastrophe als diese kannst du nicht abliefern»

Schweizer VolksmusikerTrauffer: «Eine grössere Katastrophe als diese kannst du nicht abliefern»

Hat sich Damiano David verlobt?. Freundin von Måneskin-Sänger mit verdächtigem Ring gesichtet

Hat sich Damiano David verlobt?Freundin von Måneskin-Sänger mit verdächtigem Ring gesichtet

Crossover-Cellist bald in Zürich. HAUSER: «YouTube hat das Cello befreit – jetzt ist es endlich cool»

Crossover-Cellist bald in ZürichHAUSER: «YouTube hat das Cello befreit – jetzt ist es endlich cool»