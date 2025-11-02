Tony Hadley kommt mit seiner Band nach Zürich. Das Foto stammt von seinem Konzert 2024 in Mantua, Italien. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Er war die Stimme von Spandau Ballet – heute füllt Tony Hadley mit seiner Fabulous TH Band die Bühnen weltweit. Am 6. November steht der Brite in Zürich auf der Bühne und erzählt blue News, warum er als Solokünstler glücklicher ist – und welche Träume noch offen sind.

Ex-Spandau-Ballet-Sänger Tony Hadley tritt am 6. November mit seiner Fabulous TH Band in Zürich im Volkshaus auf

Hadley betont, dass er als Solokünstler glücklicher ist als früher mit der Band.

Trotz Herausforderungen durch Streaming bleibt er optimistisch, liebt Live-Auftritte und träumt von einer Rolle in einem Hollywood-Blockbuster. Mehr anzeigen

Tony, wenn du auf Tour gehst, lässt du deine Familie für längere Zeit zurück. Wie gehst du mit diesem Abschied um?

Es ist manchmal wirklich schlimm. Früher, in den USA, war ich teils drei oder vier Monate weg. Heute versuche ich, es auf vier bis sechs Wochen zu begrenzen – die meisten von uns in der Fabulous TH Band haben jüngere Kinder. Natürlich vermisse ich meine Frau und meine Kinder, aber Musik ist nun mal mein Leben. Ich liebe das Singen und Performen – es gehört einfach zum Job.

Was dürfen die Fans in Zürich erwarten?

Das Wichtigste ist: Gib den Leuten, was sie hören wollen! Niemand kommt zu einem Konzert, um zwölf Songs vom neuen Album zu hören. Die Fans wollen die Klassiker hören wie «True», «Gold», «Only When You Leave» oder «Through the Barricades». Ich spiele all die Hits – und streue zwei, drei neue Stücke ein. Hauptsache, alle haben Spass!

Wird es nicht irgendwann langweilig, dieselben Songs zu singen?

Nein, nie! Erstens sind es grossartige Songs, und zweitens ist jedes Publikum anders. Jede Show hat ihre eigene Energie. Ich liebe das!

Deine Stimme klingt immer noch unglaublich stark. Was ist dein Geheimnis?

Ich passe gut auf mich auf – Schlaf ist das Wichtigste. Und jeder junge Sänger sollte eine Gesangslehrerin oder einen Coach haben. Ich hatte das Glück, mit der kanadischen Opernsängerin Pamela Dodds zu arbeiten. Die Stimme ist wie ein Muskel: Man muss sie aufwärmen, trainieren und richtig einsetzen.

Gibt es Orte, an denen du besonders gern auftrittst?

Ehrlich gesagt, überall, wo man uns haben will! Wir sind eine eingeschworene Truppe, gute Freunde mit viel Humor. Egal ob Europa oder anderswo – wir spielen, weil wir es lieben.

Wie hat sich das Musikgeschäft seit den 80ern verändert?

Früher hast du dein Taschengeld gespart, bist in den Plattenladen gegangen, hast dir ein Album gekauft und es rauf und runter gehört – du hast die Musik geschätzt. Heute bekommst du durch Streaming alles sofort. Das ist einerseits toll, weil Musik so zugänglich ist, aber der Wert der Musik ist verloren gegangen. Zum Glück wollen die Leute wenigstens noch Live-Konzerte sehen.

Fluch oder Segen, dieses Streaming?

Beides. Es ist grossartig, weil du Musik aus aller Welt sofort hören kannst. Aber Streaming zahlt Künstlern fast nichts – gerade junge Musiker haben kaum eine Chance, davon zu leben.

Die Hitmacher von Spandau Ballet: Steve Norman, Tony Hadley und Gary Kemp (von l.n.r). Die Band nahm 1985 am «Live Aid for Africa»-Konzert im Wembley Stadium teil. IMAGO/Avalon.red

Wie war es für dich, Spandau Ballet zu verlassen – war das emotional schwierig?

Nicht wirklich. 2017 war einfach der Punkt erreicht, an dem ich wusste: Das geht so nicht mehr. Ich bin jetzt schon viel länger Solokünstler, als ich je Teil von Spandau Ballet war. Ich habe grossartige Musiker um mich, arbeite an einem neuen Big-Band-Album und toure weltweit – ich liebe, wo ich heute bin.

Welche Künstler inspirieren dich heutzutage?

Ich mag Sam Fender – er erinnert mich etwas an Bruce Springsteen. Auch Youngblood, The Wombats und Foals finde ich klasse. Bei den Frauen gefallen mir Zara Larsson, Olivia Rodrigo und Chappell Roan sehr. Aber ich wünsche mir wieder mehr starke männliche Stimmen in der Popmusik.

Gibt es noch ein Traumprojekt, das du gern machen würdest?

Ich habe schon Musicals und TV gemacht – etwa Chicago im Londoner West End. Aber ich würde liebend gern einmal in einem Hollywood-Blockbuster mitspielen. Ganz egal, ob gut oder schlecht – Hauptsache dabei! Und ja, ich wäre wohl lieber der Bösewicht (lacht).

Was möchtest du deinen Schweizer Fans sagen?

Ich freue mich riesig auf die Schweiz! Ich war schon oft hier – zum Skifahren, Wandern, einfach geniessen. Es ist ein wunderschönes Land. Also: Kommt vorbei, singt mit, habt Spass – und freut euch auf ein paar neue Songs!

