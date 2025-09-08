Rick Davies am Jazzfestival Montreux 1997. KEYSTONE

Supertramp-Sänger und Mitbegründer Rick Davies ist mit 81 Jahren nach schwerer Krebserkrankung verstorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rick Davies, Mitbegründer und Stimme der Band Supertramp, ist im Alter von 81 Jahren an Krebs gestorben.

Der britische Musiker prägte mit Supertramp seit 1969 die Rockmusik und war Mitautor weltbekannter Hits.

In seinen letzten Lebensjahren kämpfte er gegen ein multiples Myelom. Mehr anzeigen

Rick Davies, Mitbegründer und Stimme der Kultband Supertramp, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wie die Band auf ihrer Webseite mitteilte, erlag er am Samstag, 6. September, seiner langjährigen Krebserkrankung.

Der in Swindon, England, geborene Musiker entwickelte schon in jungen Jahren eine Leidenschaft für Jazz, Blues und Rock’n’Roll. Gemeinsam mit Roger Hodgson gründete er 1969 Supertramp und prägte mit seiner Musik die Rockgeschichte. Zu den bekanntesten Hits der Band zählen «Dreamer», «Breakfast in America», «The Logical Song» und «Goodbye Stranger».

Rick Davies, the Supertramp co-founder, singer, and keyboardist who penned some of the band's most popular and enduring songs, including "Goodbye Stranger," "My Kind of Lady," and "Cannonball," has died at age 81.



Access the free article here: https://t.co/IVdkF4iX7a pic.twitter.com/qwtkT8H2OQ — Rolling Stone (@RollingStone) September 8, 2025

Rick Davies war nicht nur für seine musikalischen Erfolge bekannt, sondern auch für seine Herzlichkeit und Hingabe zu seiner Frau Sue, mit der er über fünf Jahrzehnte verheiratet war. In den letzten Jahren seines Lebens litt er an einem Multiple Myelom, einer schweren Erkrankung der weissen Blutkörperchen.

