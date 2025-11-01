Trauffer: «Eine grössere Katastrophe als diese kannst du nicht abliefern»

Trauffer: «Ein paar Mal am Limit» Musik-Tournee, Hotel und Unternehmen neues Buch, Marc Trauffer sagt bei «Lässer», dass er ein «paar Mal am Limit» war. 24.10.2025

Gleich zweimal hintereinander füllt Volksmusiker Trauffer Anfang November das Hallenstadion in Zürich. Dem Berner läuft es musikalisch und geschäfltich top. Dabei plagten ihn lange Zweifel, erzählt er bei TV-Moderatorin Claudia Lässer.

Volksmusiker Trauffer ist ein grosser Chrampfer und Visionär – und seine Rechnung geht auf: Anfang November spielt der charismatische Berner Oberländer gleich zweimal im Zürcher Hallenstadion.

Sein Erlebnishotel und die Holzspielwaren-Manufaktur florieren, und kürzlich ist seine zweite Biografie erschienen – geschrieben von seiner Frau Brigitte. Ein Höhenflug – nicht ohne Turbulenzen. Denn Marc A. Trauffer, wie er bürgerlich heisst, stellte am Anfang seiner Musikkarriere seine Fähigkeiten infrage.

«Ich habe sehr lange an mir gezweifelt», sagt der 46-Jährige bei «Lässer». Doch die Musik sei sein grosser Traum gewesen. Sein näheres Umfeld wollte ihn zum Aufhören überreden.

«Eine grössere Katastrophe kannst du nicht abliefern»

Und wer seine – hochgesteckten – Ziele erreichen will, müsse auch bereit sein zu scheitern. Er habe nie behauptet, der beste Musiker zu sein, sagt er, «aber das war mein Traum».

Über seine Karriere und sein erstes Album sagt Trauffer rückblickend: «Mein erstes Soloalbum? Eine grössere Katastrophe kannst du nicht abliefern.»

Während seiner ersten Tour habe er gemerkt, dass er eine andere Art Künstler sein will – und fand so seinen Weg. Trauffer: «Ich will, dass die Leute auf den Bänken stehen, Spass haben und eine Pause von ihrem Leben machen können.»

Trauffer: «Ein paar Mal am Limit»

Schon bald stehen die drei Shows im Zürcher Hallenstadion an – und Trauffer hat Respekt davor: «Ich mache mir über alles mehr Gedanken – vielleicht liegt’s am Alter», sagt er. Früher habe er sich einfach die Gitarre umgeschnallt und sei auf die Bühne gerannt. Heute kreisen seine Gedanken weiter: Geht alles gut? Kann ich den Text?

Überhaupt habe er immer wieder ganz schön viel um die Ohren. Trauffer gesteht: «Ich bin schon ein paar Mal ans Limit gekommen.»

Warum und wo es für Trauffer nicht immer rund gelaufen ist – und weshalb er ans Scheitern glaubt, erzählt er bei Claudia Lässer im Talk.

