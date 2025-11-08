Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen» Das Hallenstadion in Zürich steht dieses Wochenende im Zeichen von Trauffer: Der Berner Volksmusiker tritt gleich dreimal auf. blue News hat den erfolgreichen Sänger vor seinen Shows Backstage getroffen. 08.11.2025

Das Hallenstadion in Zürich steht dieses Wochenende im Zeichen von Trauffer: Der Berner Volksmusiker tritt gleich dreimal auf. blue News hat den erfolgreichen Sänger vor seinen Shows backstage getroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trauffer tritt am 8. und 9. November gleich mehrmals im Hallenstadion in Zürich auf

Zweimal gibt es eine «Heubode»-Party mit dem Berner Volksmusiker und am 9. November tritt er zudem in einer Familyshow mit den Schwiizergoofe auf.

blue News traf den Volksmusikstar vor dem Soundcheck backstage im Hallenstadion. Mehr anzeigen

Das Cateringbuffet steht, ein entspannter Trauffer trinkt backstage einen Kafi – am Mittag herrscht noch Ruhe vor dem grossen Konzertsturm. Das Zürcher Hallenstadion gehört dieses Wochenende dem Berner Büetzer-Musiker und seiner Band: Gleich dreimal tritt er an diesem Weekend auf.

Eine Herkules-Aufgabe.

Nervös? Marc A. Trauffer sagt: «Ich bin nicht nur dreifach nervös, ich bin dreissigfach nervös! Es ist alles ein bisschen viel, echli gross. Drei Shows innerhalb von 26 Stunden – ich hoffe, meine Stimme hält durch.»

Trauffer über seine drei Konzerte und Einnahmen

Im Cateringbereich ist es noch chillig, aber in der Haupthalle wird seit 5 Uhr morgens gehämmert und gezimmert. Die grosse Bühne wird für die Heubode-Party aufgehübscht – alles von Trauffer und seinem Team entworfen und aufgebaut.

Trauffer tritt für seine grossen und kleinen Fans auf. Wer ist das anspruchsvollere Publikum? Keine einfache Frage: «Das Kinderkonzert ist eine Blackbox», sagt der 46-Jährige dazu.

Für seine Konzerte hat sich Trauffer Grosses vorgenommen – auch mit Musik-Gästen auf der Bühne. Welche Acts alles dabei sein werden, das hält er noch geheim. Und die Einnahmen? Kann Trauffer nach den drei Konzerten drei Monate in die Ferien – samt seiner Familie?

Das und noch viel mehr erzählt er im obigen Video.

