Trotz Kritik – Auftritte von Opernstar Anna Netrebko sind ausverkauft

Anna Netrebko, hier bei einem Auftritt ihn der Mailänder Scala, wird ab dem 2. November erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wieder am Opernhaus Zürich singen. Bild: Luca Bruno/AP

Die Proteste gegen Anna Netrebko lassen ihre Schweizer Fans kalt: Die fünf Zürich-Auftritte der umstrittenen russischen Starsopranistin im Opernhaus sind ausverkauft. Es gibt aber auch ernstzunehmende Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weltstar und Reizfigur: Die russische Sopranistin Anna Netrebko feiert im November am Zürcher Opernhaus ihr Comeback.

Mailand, Wien, Paris, Berlin und London engagieren die 54-Jährige wieder – und deshalb will nun Zürich auch nicht mehr hinten anstehen.

Künstlerisch ist Netrebko über jeden Zweifel erhaben. Doch seit dem russischen Überfall-Krieg in der Ukraine ist die geborene Russin, die auch einen österreichischen Pass besitzt, nicht mehr überall gern gesehen.

«Die Entscheidung, Anna Netrebko auftreten zu lassen, basiert auf einer differenzierten Abwägung ihrer künstlerischen Bedeutung und ihres Verhaltens seit Beginn des Krieges», sagt Matthias Schulz, der neue Opernhaus-Intendant, auf Anfrage von blue News. Mehr anzeigen

Die umstrittene Sopranistin Anna Netrebko gibt in wenigen Tagen ihr Comeback am Zürcher Opernhaus.

Der neue Intendant Matthias Schulz engagiert die 54-Jährige erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine im Februar 2022 wieder für einen Auftritt in der Limmatstadt.

Die fünf geplanten Auftritte von Anna Netrebko zwischen dem 2. November und 21. Dezember in Giuseppe Verdis «La forza del destino» («Die Macht des Schicksals») sind ausverkauft.

Wer ist Anna Netrebko?

Anna Netrebko wurde jahrelang auf internationalen Bühnen frenetisch gefeiert. Doch seit dem russischen Überfall-Krieg in der Ukraine ist die geborene Russin, die auch einen österreichischen Pass besitzt, nicht mehr überall gern gesehen.

Netrebko geriet wegen angeblicher Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Kritik. Seit Kriegsausbruch Ende Februar 2022 kämpft die 54-Jährige immer wieder mit Auftrittsverboten.

Die Starsopranistin fühlt sich deswegen ungerecht behandelt und ihre Aussagen falsch interpretiert. Im August 2023 reichte Anna Netrebko deshalb eine Klage gegen die New Yorker Metropolitan Opera, kurz Met, ein – wegen Verleumdung und Vertragsbruch.

Das Management der Sopranistin betont immer und immer wieder, dass Netrebko Erklärungen abgegeben habe, «in denen sie sich gegen den Krieg aussprach und zum Frieden in der Ukraine aufrief».

Wieso tritt die Sopranistin jetzt in Zürich auf?

Matthias Schulz, Intendant vom Opernhaus Zürich, engagierte Anna Netrebko bereits 2023 an seiner vorherigen Wirkungsstätte, der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Das Engagement stiess auf Unverständnis.

Vor den Auftritten wurde auf der Strasse vor der Staatsoper protestiert: Die Besucher*innen wurden von Netrebko-Gegner*innen mit Plakaten und Rufen wie «Schämt euch!» empfangen.

Matthias Schulz, neuer Intendant vom Opernhaus Zürich, fordert dass man Künstler*innen wie Netrebko nicht «als Sündenböcke» benutzen dürfe, «weil man an die eigentlichen Kriegstreiber nicht herankommt.» Bild. Keystone

Auf Anfrage von blue News sagt Schulz über die kommenden Zürich-Auftritte: «Die Entscheidung, Anna Netrebko auftreten zu lassen, basiert auf einer differenzierten Abwägung ihrer künstlerischen Bedeutung und ihres Verhaltens seit Beginn des Krieges.»

Warum hält das Opernhaus an Netrebko fest?

Matthis Schulz sagt, ihm sei es bereits als Intendant der Berliner Staatsoper ein zentrales Anliegen gewesen, eine klare Haltung zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine einzunehmen.

Das Haus habe, genau wie das Opernhaus Zürich, den Krieg aufs Schärfste verurteilt und seine Solidarität mit der Ukraine durch zahlreiche Aktionen bekräftigt.

Und weiter: «Gleichzeitig habe ich mich intensiv mit Anna Netrebko auseinandergesetzt. Anfang März 2022 wurde einvernehmlich beschlossen, dass sie an einer Neuproduktion nicht mitwirkt, da eine Zusammenarbeit ohne eine klare Positionierung ihrerseits nicht tragbar war. Zu dieser Zeit fand auch ein Spendenkonzert zugunsten der Opfer am Opernhaus Zürich statt.»

Wird Netrebko als Sündenbock benutzt?

Matthias Schulz lässt sich durch die Kontroversen um Anna Netrebko nicht beirren: Ab dem 2. November wird die Sopranistin nun auch an seiner neuen Wirkungsstätte zu erleben sein.

Der Opernhaus-Intendant sagt, es gehe ihm dabei nicht um politische Provokation. Im Gespräch mit der «NZZ» fordert er vielmehr, dass man Künstler*innen wie Netrebko nicht «als Sündenböcke» benutzen dürfe, «weil man an die eigentlichen Kriegstreiber nicht herankommt.»

Diese Forderung sei richtig, kommentiert Christian Wildhagen in der gleichen Zeitung, weil sie sich «klar gegen eine pauschale Verurteilung, also den Versuch, russische Künstler allein aufgrund ihres Passes oder ihres Geburtslandes stellvertretend für die Verbrechen des Putin-Regimes haftbar zu machen».

Sollte sich der Bundesrat zu Netrebko äussern?

Kritiker*innen führen an, dass das Opernhaus Zürich ein öffentlich finanziertes Theater sei. Das Haus erhält jährlich Subventionen in der Höhe von 88,47 Millionen Franken vom Kanton Zürich.

Daniel Koch, heute Kolumnist bei nau.ch und früher Mr. Corona, schreibt: «Die heile Welt des Zürcher Opernhauses, Aushängeschild der schweizerischen Hight Society, scheint sich nicht wirklich daran zu stören, dass eine Künstlerin, welche Putin nahe steht, eine Gage erhält, die durch Steuergelder subventioniert wird.»

Und weiter: «Gerade das Opernhaus Zürich sollte sich seiner Vorzeigerolle und Verantwortung bewusst sein. Die Jugendunruhen in der Schweiz in den 1980er-Jahren wurden durch Krawalle vor dem Opernhaus Zürich ... Es ging um Subventionen und die Ablehnung der Bedürfnisse der Jugend.»

Kolumnist Daniel Koch erwartet, dass Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider öffentlich Stellung nimmt zu den geplanten Auftritten von Anna Netrebko in Zürich. Bild: Keystone

Kolumnist Koch erwartet gar, dass die amtierende Kulturministerin der Schweiz, Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, öffentlich Stellung nehmen sollte zu den geplanten Netrebko-Auftritten in Zürich.

Hat sich die Sopranistin von Russland distanziert?

Die Fans von Anna Netrebko behaupten dagegen, die Künstlerin habe sich bereits am 30. März 2022 öffentlich von der russischen Regierung losgesagt und den Krieg ausdrücklich verurteilt.

In einer Erklärung schrieb sie damals:«Ich verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich, und meine Gedanken sind bei den Opfern dieses Krieges und ihren Familien. Ich bin weder Mitglied einer politischen Partei, noch mit irgendeinem Führer Russlands verbunden.»

Netrebko ist danach wieder in Berlin aufgetreten. Und sie tut das jetzt auch wieder in London, Mailand und Wien. Seit Kriegsbeginn trat sie aber nicht mehr in Russland auf und gastierte nur in Häusern, die ebenfalls eine pro-ukrainische Haltung vertreten.

Ihre Positionierung habe die Sopranistin zudem durch ein Interview in der deutschen «Zeit»untermauert:

«Ich bin natürlich gegen diese schreckliche Gewalt. Ich kenne viele Schicksale, Menschen, die bombardiert wurden, Menschen, die flüchten mussten, alles. Darüber sprechen wir viel miteinander, denn es bewegt mich zutiefst. Aber ich kann nichts an dieser Situation ändern.»

«In Zürich wird nichts passieren, zwei Dutzend Ukrainer werden wohl Mahnwache halten»: Musikkritiker Christian Berzins. Bild: zVg

Opernhaus-Intendant Matthias Schulz findet es bemerkenswert, dass Anna Netrebko trotz persönlicher Risiken in Russland öffentlich Stellung bezogen hat – ein Schritt, der dort erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen hätte können und immer noch kann.

Drohen in Zürich Proteste?

Anna Netrebko wird zwischen dem 2. November und 21. Dezember am Opernhaus Zürich fünfmal in Verdis «La Forza del destino» die Leonora singen – also jene Rolle, mit der sie am 7. Dezember 2024 in Mailand einen Triumph feierte.

Musikkritiker Christina Berzins kommentierte damals bei «CH Media»: «Netrebko singt überlegen, weiss wie nie zuvor, wie die Effekte auszuspielen sind, in dunklem Violett funkelt ihr Sopran, der in den Höhen beneidenswert beweglich ist ... Mit diesem Furor singt diese Rolle wohl niemand sonst in der Scala.»

Wir erinnern uns: Die Regierungen von Stadt und Kanton Luzern sorgten im Mai 2024 dafür, dass Netrebkos Konzert im KKL Luzern abgesagt wurde. Man befürchtete damals Ausschreitungen von ukrainischer Seite.

«In Zürich wird nichts passieren, zwei Dutzend Ukrainer werden wohl Mahnwache halten», glaubt Berzins.

Und weiter: «Aber Anna Netrebko wird den Abend mit der grossen Arie der Leonora beenden, die da beginnt mit: ‹Pace, pace, mio dio!› – ‹Frieden, Frieden, mein Gott!›»

Mehr Videos aus dem Ressort