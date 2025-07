Die Anwälte von Sean Combs bemühen sich um seine Haftentlassung. (Archivbild) Mark Von Holden/Invision via AP/dpa

Er wurde wegen Sexualdelikten verurteilt – jetzt könnte ausgerechnet Donald Trump dem Rapper Sean «Diddy» Combs zur Freiheit verhelfen. Im Weissen Haus werden entsprechende Bitten aus dem Umfeld des Musikmoguls laut Insidern «ernsthaft geprüft».

DPA, Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sean «Diddy» Combs wurde Anfang Juli in einem Sexhandelsprozess teilweise schuldig gesprochen.

Das Weisse Haus prüft laut Medienberichten eine mögliche Begnadigung.

Trump und Diddy kennen sich seit Jahrzehnten – trotz politischer Differenzen. Mehr anzeigen

Kommt Sean «Diddy» Combs früher frei als gedacht? Wie ein US-Regierungsvertreter gegenüber dem Branchenmagazin Deadline bestätigte, wird im Weissen Haus derzeit ernsthaft über eine präsidentielle Begnadigung des Rappers nachgedacht.

Combs war am 2. Juli in New York in einem achtwöchigen Sexhandelsprozess in Teilen schuldig gesprochen worden. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft – das genaue Strafmass soll am 3. Oktober verkündet werden. Seit seiner Festnahme im Herbst 2024 sitzt der Musikproduzent in Untersuchungshaft.

Bereits im Mai hatte Donald Trump angedeutet, er wolle sich «die Fakten anschauen», wenn jemand «schlecht behandelt wurde – ob er mich mag oder nicht». Diddy, der Trump einst unterstützte, sich später aber Joe Biden zuwandte, ist seit den 90er-Jahren mit dem früheren Präsidenten bekannt.

Trump kann Urteile aufheben

Laut Deadline stammen die aktuellen Begnadigungsinitiativen nicht direkt von Diddys Anwälten, sondern von engen Vertrauten des Rappers. Das Weisse Haus erklärte lediglich, man äussere sich grundsätzlich nicht zu existierenden oder nicht existierenden Gnadengesuchen.

Das verfassungsmässig garantierte Präsidentenrecht zur Begnadigung erlaubt es Trump, Urteile ganz oder teilweise aufzuheben. Ob es tatsächlich dazu kommt, bleibt offen – wie so oft bei Trump gilt, so der Insider: Erst mit der Unterschrift ist die Gnade Realität.