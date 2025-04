Zermatt Unplugged // Exklusiv: Clueso singt schweizerdeutsches Kinderlied Clueso ist einer der Main Acts auf dem Zermatt Unplugged 2025. Mit blue News sprach er über seine Liebe zur Schweiz, gutes Essen – und das Matterhorn. 12.04.2025

Clueso ist einer der Main Acts am Zermatt Unplugged 2025. Mit blue News sprach er über seine Liebe zur Schweiz, gutes Essen – und das Matterhorn.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Clueso tritt am Zermatt Unplugged auf.

Als bekennender Schweiz-Fan fühlt er sich im Wallis besonders wohl.

Clueso lässt sich im Interview überreden, ein bekanntes schweizerdeutsches Kinderlied zu singen. Dann meint er: «Es klingt wie rückwärts!». Mehr anzeigen

Clueso ist bekennender Schweiz-Fan – und das nicht erst seit seinem Auftritt am Zermatt Unplugged vor 12 Jahren. Für ihn fühlt sich ein Besuch hier jedes Mal wie ein kleiner Urlaub an: «Das hört nie auf, sich besonders anzufühlen», sagt er im Interview.

Kaum habe man die Grenze überquert, setze ein anderer Vibe ein. Und tatsächlich: Wenn er durch das autofreie Zermatt spaziert, wenn er mit Blick aufs Matterhorn aufwacht oder die Schweizer Bergluft einatmet, ist es für ihn, als würde er in eine andere Welt eintauchen.

Überwältigt vom Matterhorn

Der Musiker erzählt mit spürbarer Begeisterung, wie er am Vorabend in die Sauna ging, dann gut essen war – und beim Öffnen des Vorhangs plötzlich von der nächtlichen Präsenz des Matterhorns überwältigt wurde.

«Krass, den Berg sieht man ja auch nachts», meinte er. Diese Mischung aus Naturgewalt, Stille und Weite scheint ihn jedes Mal aufs Neue zu beeindrucken.

Clueso am Zermatt Unplugged Festival blue News / kornflex

Auch kulinarisch hat Clueso seine Lieblingsorte längst gefunden: Italienische Restaurants in Zürich haben es ihm angetan. Und selbst beim Shopping wird er in der Schweiz schwach – etwa in einem kleinen japanischen Outdoor-Store, der ihn modisch voll abgeholt hat.

Zu guter Letzt lässt sich Clueso überreden, das bekannte schweizerdeutsche Kinderlied «Det äne am Bärgli»zu singen. Dann witzelt er: «Es klingt wie rückwärts!» und liefert damit einen weiteren sympathischen Moment des Gesprächs.