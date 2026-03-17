Beim TauchenUnterwasser-Antrag: Metallica-Sänger überrascht seine Partnerin
Carlotta Henggeler
17.3.2026
Metallica-Sänger James Hetfield zeigt sich von seiner romantischen Seite: Während eines Tauchgangs macht er seiner Partnerin Adriana Gillett einen Heiratsantrag – begleitet von einem Walhai und festgehalten auf Instagram.
Metallica-Frontmann James Hetfield zeigt in den Ferien seine romantische Seite: Beim Tauchen mit Haien macht der 62-Jährige seiner Partnerin Adriana Gillett einen Heiratsantrag – unter Wasser.
Auf Instagram teilt die Modedesignerin Adriana Gillett ein Bild des besonderen Moments: Ausgerüstet mit Taucherbrille und Neoprenanzug schweben die beiden nebeneinander im Meer, während Hetfield ein Schild mit der Frage «Will you marry me?» in die Kamera hält. Gillett zeigt mit erhobenem Daumen ihre Antwort – und präsentiert stolz den Verlobungsring.
«Der einzigartigste und romantischste Antrag», schreibt sie später begeistert auf Instagram. Begleitet wurde der Antrag von einem Walhai, der dem Paar während des Tauchgangs begegnete.
Auch das Datum ist kein Zufall: Hetfield stellte die Frage ausgerechnet an einem Freitag, dem 13. – während eines gemeinsamen Geburtstagsurlaubs.
Hetfield und Gillett sind seit zwei Jahren ein Paar. Für beide ist es bereits die zweite Ehe. Der Metallica-Frontmann lernte die 16 Jahre jüngere Modedesignerin kurz nach der Scheidung von seiner Ex-Frau Francesca Hetfield kennen. Er bringt drei erwachsene Kinder in die Ehe: Cali (27), Castor (25) und Marcella (24).
Am 27. Mai halten Metallica auf ihrer M72 World Tour im Zürcher Letzigrund.
Mehr aus dem Ressort
Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet
Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.