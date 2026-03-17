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Beim Tauchen Unterwasser-Antrag: Metallica-Sänger überrascht seine Partnerin

Carlotta Henggeler

17.3.2026

Metallica-Frontmann James Hetfield hat seiner Partnerin in den Ferien einen Hochzeitantrag gemacht – unter Wasser beim Tauchen. 
Metallica-Frontmann James Hetfield hat seiner Partnerin in den Ferien einen Hochzeitantrag gemacht – unter Wasser beim Tauchen. 
Instagram

Metallica-Sänger James Hetfield zeigt sich von seiner romantischen Seite: Während eines Tauchgangs macht er seiner Partnerin Adriana Gillett einen Heiratsantrag – begleitet von einem Walhai und festgehalten auf Instagram.

Carlotta Henggeler

17.03.2026, 19:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Metallica-Sänger James Hetfield machte seiner Partnerin Adriana Gillett während eines Tauchgangs mit Haien einen Heiratsantrag unter Wasser.
  • Gillett teilte den Moment auf Instagram, wo Hetfield ein «Will you marry me?»-Schild zeigt und sie zustimmt.
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Metallica-Frontmann James Hetfield zeigt in den Ferien seine romantische Seite: Beim Tauchen mit Haien macht der 62-Jährige seiner Partnerin Adriana Gillett einen Heiratsantrag – unter Wasser. 

Auf Instagram teilt die Modedesignerin Adriana Gillett ein Bild des besonderen Moments: Ausgerüstet mit Taucherbrille und Neoprenanzug schweben die beiden nebeneinander im Meer, während Hetfield ein Schild mit der Frage «Will you marry me?» in die Kamera hält. Gillett zeigt mit erhobenem Daumen ihre Antwort – und präsentiert stolz den Verlobungsring.

«Der einzigartigste und romantischste Antrag», schreibt sie später begeistert auf Instagram. Begleitet wurde der Antrag von einem Walhai, der dem Paar während des Tauchgangs begegnete.

Feierten zusammen Geburtstag: James Hetfield mit seiner Partnerin Adrian Gillet.
Feierten zusammen Geburtstag: James Hetfield mit seiner Partnerin Adrian Gillet.
Instagram

Auch das Datum ist kein Zufall: Hetfield stellte die Frage ausgerechnet an einem Freitag, dem 13. – während eines gemeinsamen Geburtstagsurlaubs.

Hetfield und Gillett sind seit zwei Jahren ein Paar. Für beide ist es bereits die zweite Ehe. Der Metallica-Frontmann lernte die 16 Jahre jüngere Modedesignerin kurz nach der Scheidung von seiner Ex-Frau Francesca Hetfield kennen. Er bringt drei erwachsene Kinder in die Ehe: Cali (27), Castor (25) und Marcella (24).

Am 27. Mai halten Metallica auf ihrer M72 World Tour im Zürcher Letzigrund.

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