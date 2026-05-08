Veronica Fusaro vor zweiter Generalprobe 08.05.2026

«Ich hatte heute einen kleinen Schmetterling im Bauch», sagt Veronica Fusaro kurz vor ihrer zweiten Generalprobe. Die Thunerin hat sogar vom Einzug ins Finale geträumt.

Tic, Tac, der Countdown läuft für Veronica Fusaros ersten grossen Moment am ESC – sie tritt am Donnerstag im zweiten Halbfinale mit «Alice» auf. Sie startet auf dem siebten Platz. Und sie muss den Sprung in den Grand Final schaffen, sonst ist der ESC-Traum für die Thunerin nach dem Semifinal ausgeträumt.

Der Druck ist gross – zumal die ersten Proben auf der ESC-Gigabühne nicht optimal verliefen. Heute, Freitag, steht der zweite Testlauf an.

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«Ich habe heute einen kleinen Schmetterling im Bauch gespürt», sagt Fusaro gegenüber SRF.

Sie fühle sich gut und freue ich auf das ESC-Abenteuer. Sie verrät: «Ich habe vom Finaleinzug geträumt.»

Ist ihr Traum ein gutes Omen? Am nächsten Donnerstag gibt's die Antwort. Und du bist mit dabei: blue News tickert das Halbfinale für dich.

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