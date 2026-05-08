  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweizer ESC-Hoffnung Veronica Fusaro: «Ich habe vom Finaleinzug geträumt»

Carlotta Henggeler

8.5.2026

Veronica Fusaro vor zweiter Generalprobe

Veronica Fusaro vor zweiter Generalprobe

08.05.2026

«Ich hatte heute einen kleinen Schmetterling im Bauch», sagt Veronica Fusaro kurz vor ihrer zweiten Generalprobe. Die Thunerin hat sogar vom Einzug ins Finale geträumt. 

Carlotta Henggeler

08.05.2026, 19:26

Tic, Tac, der Countdown läuft für Veronica Fusaros ersten grossen Moment am ESC – sie tritt am Donnerstag im zweiten Halbfinale mit «Alice» auf. Sie startet auf dem siebten Platz. Und sie muss den Sprung in den Grand Final schaffen, sonst ist der ESC-Traum für die Thunerin nach dem Semifinal ausgeträumt.

Der Druck ist gross – zumal die ersten Proben auf der ESC-Gigabühne nicht optimal verliefen. Heute, Freitag, steht der zweite Testlauf an.

Eurovision 2026 – Deine Noten

Bewerte alle 35 Songs mit einer Schweizer Schulnote. Tipp: Refrain abspielen, dann benoten.

Video wird geladen …
Meine Note
4 genügend
1 – schlecht 4 – genügend 6 – super

Alle Songs bewertet!

Deine 35 Noten wurden gespeichert.

Fortschritt 0 von 35 bewertet

«Ich habe heute einen kleinen Schmetterling im Bauch gespürt», sagt Fusaro gegenüber SRF. 

Sie fühle sich gut und freue ich auf das ESC-Abenteuer. Sie verrät: «Ich habe vom Finaleinzug geträumt.»

Ist ihr Traum ein gutes Omen? Am nächsten Donnerstag gibt's die Antwort. Und du bist mit dabei: blue News tickert das Halbfinale für dich.

Mehr Videos aus dem Ressort

Kuriose Eurovision Song Contest-Momente // Dieser Flitzer stürmt während dem ESC-Finale die Bühne

Kuriose Eurovision Song Contest-Momente // Dieser Flitzer stürmt während dem ESC-Finale die Bühne

Hast du gewusst, dass bei einer Eurovision-Song-Contest-Kandidatin das Alter absichtlich verheimlicht wurde? Im 2010 stürmte zudem ein Flitzer auf die Bühne. Im Video siehst du fünf einzigartige ESC-Ereignisse.

30.04.2024

MeistgelesenMehr zum Thema

Firmen-Boss verschenkt 240 Millionen an Belegschaft − unter einer Bedingung
Jetzt gerät die Mittelschicht finanziell unter Druck – ab diesem Lohn gehörst du dazu
Trumps Feldzug gegen Schweizer Pharmaindustrie fordert erstes Opfer
«Ich war der Aussenseiter und hatte keine Vaterfigur»
«Schummel-Schumi» und tote Rennfahrer – jetzt packt F1-Legende Roger Benoit aus
Bötschi fragt Veronica Fusaro. «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

Bötschi fragt Veronica Fusaro«Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

ESC-Song in aller Munde. Warum es noch nicht zu spät ist, sich Tickets für die Shows in Wien zu sichern

ESC-Song in aller MundeWarum es noch nicht zu spät ist, sich Tickets für die Shows in Wien zu sichern

Seit 2019 immer im Final. Das ist das Geheimnis hinter den Schweizer ESC-Erfolgen

Seit 2019 immer im FinalDas ist das Geheimnis hinter den Schweizer ESC-Erfolgen

Mehr aus dem Ressort

Konzertfilm von Superstar Billie Eilish. Zwei Menschen, die Kontrolle gewohnt sind, arbeiten zusammen

Konzertfilm von Superstar Billie EilishZwei Menschen, die Kontrolle gewohnt sind, arbeiten zusammen

ESC 2026. Leléka lässt wissen: «Das Unmögliche ist möglich»

ESC 2026Leléka lässt wissen: «Das Unmögliche ist möglich»

Ewiger Abschied. Peter Kraus (87) geht schon wieder auf «letzte» Tour – warum Stars nie aufhören

Ewiger AbschiedPeter Kraus (87) geht schon wieder auf «letzte» Tour – warum Stars nie aufhören